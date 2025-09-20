تحقيق بي بي سي يكشف شبكة دعارة في دبي واستغلال فتيات أفريقيات

تحقيق استقصائي لـ'بي بي سي' يكشف شبكة دعارة تديرها شخصية تدعى تشارلز مويزيغوا في دبي، واستغلال فتيات أفريقيات، مع تفاصيل صادمة حول حفلات جنسية، وعنف، وابتزاز، ووفيات مشبوهة. التحقيق يلقي الضوء على المخاطر التي تواجهها الشابات اللاتي يهاجرن للعمل في الخارج، خاصة في دول الخليج.

تمكن صحفي سري من هيئة الإذاعة البريطانية 'بي بي سي' من لقاء تشارلز مويزيغوا، الرجل الذي يدير شبكة لل دعارة في دبي . كشف مويزيغوا، الذي قال إنه سائق حافلات سابق في لندن، عن قدرته على توفير نساء لحفلات جنسية مقابل أسعار تبدأ من ألف دولار، مؤكدًا أن العديد منهن على استعداد لتلبية جميع رغبات الزبائن تقريبًا. \التحقيق كشف عن تفاصيل صادمة حول حفلات جنسية صاخبة في دبي ، حيث تتورط نساء مؤثرات في شبكات استغلال جنسي بحثًا عن الثراء.

العديد من الفتيات اللاتي تحدثن للتحقيق وصفن كيف وقعن في فخ هذه الشبكة، وكيف تحولت أحلامهن إلى كابوس. إحدى الفتيات، وتدعى ميا، روت كيف تعرضت للعنف والابتزاز، وكيف تضاعف دينها بسرعة بسبب تكاليف السفر والإقامة، مما أجبرها على الانخراط في العمل الجنسي لتغطية هذه الديون. كشفت ميا عن زبائن يمارسون أفعالاً شاذة، بما في ذلك طلب التبرز على النساء وإجبارهن على أكل البراز. \كما كشف التحقيق عن وفاة فتاتين مرتبطتين بمويزيغوا، في ظروف غامضة اعتبرت انتحارًا، بينما يشكك أصدقاؤهن وعائلاتهن في ذلك، مطالبين بمزيد من التحقيقات من قبل الشرطة الإماراتية. إحدى الضحايا، مونيك كارونجي، جاءت إلى دبي من أوغندا، وعاشت مع فتيات أخريات في ظروف قاسية، حيث وصفت إحدى الفتيات المكان بأنه 'سوق' لفتيات يائسات. تحدثت ليكسي، وهي امرأة أخرى تعرضت للخداع من شبكة أخرى، عن تجارب مماثلة، بما في ذلك طلبات جنسية قاسية تحمل دوافع عنصرية، وكيف رفضت الشرطة مساعدتها، مما دفعها إلى الهرب والعودة إلى أوغندا، حيث تعمل الآن على مساعدة النساء في أوضاع مماثلة. تروي، الذي زعم أنه عمل مديرًا للعمليات في شبكة مويزيغوا، قدم معلومات إضافية عن طريقة عمل الشبكة، كاشفًا عن دفع مويزيغوا رواتب لأفراد الأمن في النوادي الليلية لتسهيل دخول النساء والبحث عن زبائن، وعن أنواع من الممارسات الجنسية الشاذة. في سياق متصل، سلط التحقيق الضوء على استغلال الشباب الأوغنديين، الذين ينجذبون إلى فرص العمل في الخارج، بما في ذلك دول الخليج، على الرغم من المخاطر الكبيرة التي تواجههم، كما أكدت مريم مويزا، الناشطة الأوغندية المناهضة للاستغلال، أنها ساعدت في إنقاذ مئات الأشخاص من الاستغلال الجنسي في منطقة الخليج





