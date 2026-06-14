تحطم طائرة صغيرة في ميزوري يودي بحياة 12 شخصاً خلال رحلة قفز مظلي

تحطمت طائرة صغيرة قرب مطار في ميزوري، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً كانوا على متنها، بينهم 11 مظلياً وطيار، أثناء رحلة قفز مظلي. لم ينجُ أي من الركاب، وتم استعادة جميع الجثث من موقع الحادث.广东省公安厅

لقي 12 شخصاً مصرعهم، أمس (الأحد)، إثر تحطم طائرة صغيرة قرب مطار بتلر التذكاري في مقاطعة بيتس بولاية ميزوري الأمريكية. وأكدت شرطة الطرق السريعة في ميزوري أنه لم ينجُ أي من الركاب الـ12، وأن فرق الإنقاذ عثرت على جميع الجثث في موقع الحادث.

كانت الطائرة الأمريكية تقل 11 مظلياً وطياراً واحداً، وكانوا في طريقهم لممارسة رياضة القفز المظلي في يوم مشمس. وقع الحادث حوالي الساعة 11:35 صباحاً بالتوقيت المحلي، حين أقلعت الطائرة من مطار بتلر ثم قامت بمنعطف حاد، وفشلت في اكتساب الارتفاع قبل أن تنحدر بشكل حاد وتتحطم على بعد حوالي 300 ياردة من مدرج المطار. أدى الحادث إلى اندلاع حريق محدود تمت السيطرة عليه بسرعة من قبل فرق الإطفاء.

وصف مدير إدارة الطوارئ في مقاطعة بيتس، دينيس جاكوبس، المشهد بأنه "مروع"، مشيراً إلى أن فرق التحقيق من المكتب الوطني لسلامة النقل والإدارة الفيدرالية للطيران وصلت إلى الموقع للبدء في التحقيق الرسمي. يُعد هذا الحادث أحد أكثر حوادث الطائرات الخاصة دموية في الولايات المتحدة في 2026. غالباً ما تكون رحلات القفز المظلي آمنة نسبياً، لكن الحوادث تحدث أحياناً بسبب مشاكل فنية في المحرك، أو أخطاء بشرية، أو ظروف جوية، خصوصاً في مراحل الإقلاع الحرجة.

تحقق الجهات المختصة حالياً في احتمالية حدوث عطل في المحرك أو فقدان الطائرة القوة أثناء الإقلاع، إذ أشارت التقارير الأولية إلى أن الطائرة لم تتمكن من الحفاظ على الارتفاع بعد المنعطف. من المتوقع أن يستغرق التحقيق أسابيع قبل صدور تقرير أولي





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تحطم طائرة ميزوري مقتل 12 قفز مظلي تحقيق

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