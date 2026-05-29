تحضيرات المنتخبات للمونديال ومشاهد من رولان غاروس وانتقالات كرة القدم

تغطية تشمل مباريات المنتخبات الودية استعداداً لكأس العالم 2026، بالإضافة إلى أحداث في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس وأخبار انتقالات لاعبين مثل أنتوني جوردون إلى برشلونة، مع إحصاءات عن التدخلات الطبية في رولان غاروس بسبب الحر.

استمرت تحضيرات المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 خلال اليومين الماضيين ب مباريات ودية تحضيرية، حيث شهدت أوروبا وأمريكا الجنوبية لقاءات عديدة. في إطار الاستعدادات للمونديال، خرج منتخب البوسنة والهرسك بتعادل سلبي مع مقدونيا الشمالية في مباراة ودية الجمعة.

يتواجد منتخب البوسنة في المجموعة الثانية من كأس العالم إلى جانب كندا وقطر وسويسرا. كما حقق منتخب العراق فوزاً على أندورا بنتيجة 1-0 في جيرونا الإسبانية، ضمن تحضيرات أسود الرافدين للبطولة. من ناحية أخرى، يُنتظر أن يحظى منتخب الجزائر باستقبال رسمي قبل سفره إلى كانساس سيتي الأميركية للمشاركة في النهائيات. وحقق المنتخب الإيراني فوزاً كبيراً على غامبيا بنتيجة 3-1 في مباراة ودية بأنطاليا التركية.

على صعيد التصريحات، أكد ديدييه ديشان مدرب فرنسا أنه لا يعطي اهتماماً كبيراً للماضي خلال التحضيرات، بينما انتقد جوشوا كيميتش قائد ألمانيا الجدل حول عودة مانويل نوير للمنتخب. في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، نفد اللاعب الإسباني رافاييل خودار اتهامات ب将她 pushing فتاة جامع الكرات، مؤكداً أنه لم يلمسها بل كان يطلب من والده إحضار أشياء له.

وفي أخبار الانتقالات، أعلن نادي برشلونة تعاقده مع الجناح الإنجليزي أنتوني جوردون لمدة خمسة أعوام، بعد مسيرة بدأت في أكاديمية ليفربول ومرت عبر إيفرتون ثم نيوكاسل. كشف منظمو بطولة رولان غاروس عن تسجيل 28 تدخلاً طبياً يوم الثلاثاء، محطمين الرقم القياسي السابق البالغ 25 تدخلاً في يوم واحد، بسبب موجة الحر الشديدة في باريس، رغم أن并非 جميع التدخلات متعلقة بالحرارة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 منتخبات وطنية مباريات ودية بطولة فرنسا المفتوحة رولان غاروس انتقالات كرة القدم أنتوني جوردون برشلونة

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

كينيا تستهدف خفض عجز الموازنة 3.8 % في السنة المالية المقبلةأعلنت كينيا استهدافها خفض عجز الموازنة بنسبة 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2025-2026، الممتدة من يوليو (تموز) 2025 - يونيو (حزيران) 2026

Read more »

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط كأس العالم 2026بدأت الولايات المتحدة مع اقتراب مونديال 2026 تسريع منح التأشيرات لجماهير كأس العالم 2026 باستخدام تقنيات ذكية وغير مسبوقة.

Read more »

ميزانية 2026: إيرادات 1.15 تريليون ونفقات 1.31 تريليونأعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.3 تريليون ريال في عام 2026، إلى نحو 1.4 تريليون ريال في 2026.

Read more »

ميزانية 2026: 37 % نمو في الإيرادات غير النفطيةشهدت الإيرادات غير النفطية قفزة تاريخية ضمن ميزانية المملكة 2026؛ حيث زادت بنسبة 37%، مُشكلةً محورا بارزا ضمن الميزانية، حيث أشارت وزارة المالية ضمن بيان ميزانية 2026 إلى ارتفاع كبير في...

Read more »

قائمة أفضل هدافي تصفيات أوروبا لكأس العالم 2026قاد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند منتخب بلاده إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة منذ 28 عاما، ويتصدر بجدارة قائمة هدافي تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026.

Read more »

لندن تستضيف «مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»تستضيف جامعة كينغز لندن، الأربعاء في 4 فبراير (شباط) 2026، معرض «Saudi Futures – Career Fair 2026» («مستقبل السعودية – معرض التوظيف 2026»).

Read more »