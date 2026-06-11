تحضيرات عالمية مكثفة لمونديال 2026 وتوجهات نحو الاعتزال في عالم الفورمولا 1

تغطية شاملة لاستعدادات المنتخبات الوطنية لكأس العالم 2026، مع التركيز على تجارب المنتخب الإنجليزي والبرازيلي، بالإضافة إلى مستقبل السائق الإسباني فرناندو ألونسو في سباقات السرعة.

تشهد الساحة الرياضية العالمية حالة من الاستنفار والتحضيرات المكثفة مع اقتراب موعد بطولة كأس العالم 2026 ، حيث بدأت المنتخبات الكبرى في وضع اللمسات الأخيرة على خططها الفنية والبدنية للتأقلم مع الظروف المناخية والجغرافية للقارة الأمريكية الشمالية.

وفي هذا السياق، خاض المنتخب الإنجليزي معسكراً تدريبياً في ولاية فلوريدا الأميركية، حيث واجه اللاعبون تحديات مناخية صعبة تمثلت في درجات حرارة مرتفعة جداً ورطوبة عالية. وقد برزت قصة إنسانية طريفة بطلها لاعب الوسط ديكلان رايس، الذي عانى من حروق شمس واضحة نتيجة التعرض المباشر للأشعة القوية خلال الحصص التدريبية الأولى.

وأفاد رايس بأن هذه التجربة جعلته عرضة لتوبيخ شديد من والدته، مشيراً إلى أن الانتقال المفاجئ من طقس إنجلترا المتقلب إلى استقرار درجات الحرارة عند 30 درجة مئوية في فلوريدا كان صدمة بدنية في البداية، إلا أن هذا الأمر لم يؤثر على تركيزه أو أدائه الفني، وهو ما ظهر جلياً في تسجيله هدفاً في المباراة الودية التي جمعت بلاده مع كوستاريكا، مؤكداً جاهزيته الكاملة لقيادة الأسود الثلاثة نحو تحقيق لقب المونديال الغائب عن خزائن إنجلترا منذ عقود. وعلى الجانب الآخر، تتجه الأنظار نحو المنتخب البرازيلي الذي يسعى لاستعادة هيبته العالمية وتحقيق لقبه السادس في تاريخ كأس العالم.

وتزداد الإثارة مع تولي المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي قيادة السيلساو، في تجربة تعد واحدة من أصعب المهام التدريبية نظراً لسقف الطموحات المرتفع جداً في البرازيل. وسيبدأ المنتخب البرازيلي مشواره في المجموعة الثالثة بمواجهة قوية أمام المنتخب المغربي، وهي المباراة التي ستكشف مدى قدرة أنشيلوتي على إدارة الفريق في ظل وجود قائمة طويلة من الإصابات التي تضرب صفوف المنتخب.

وتأتي هذه المرحلة بعد مسيرة حافلة لأنشيلوتي مع ريال مدريد، حيث ينقل خبرته الأوروبية الواسعة إلى الملاعب الأمريكية الشمالية في محاولة لإنقاذ الوضع الفني للبرازيل وإعادة صياغة أسلوب لعبها ليتناسب مع متطلبات كرة القدم الحديثة، وسط ترقب جماهيري واسع لنتائج هذه الشراكة الجديدة بين العبقرية الإيطالية والسحر البرازيلي. وفي سياق متصل بالتحضيرات المونديالية، تتنوع القصص حول العالم، حيث تبرز معاناة مشجعي المنتخب الألماني مع الارتفاع الحاد في تكاليف السفر والانتقالات، مما دفع اللاعبين للتدخل لمحاولة تخفيف هذا العبء عن جماهيرهم.

وفي الوقت ذاته، تعيش الجالية البوسنية في تورونتو حالة من الترقب والنشوة استعداداً لمواجهة منتخب بلادهم ضد كندا، في مباراة تمثل أهمية عاطفية ووطنية كبيرة. كما شهدت البطولة بعض التعديلات الإدارية، مثل إجبار الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا منتخب هايتي على تغيير تصميم قميصه الرسمي بعد الاعتراض على وجود رموز ذات دلالات حربية، مما يعكس الصرامة التنظيمية التي ترافق تحضيرات هذا الحدث العالمي الضخم الذي يجمع شعوب العالم بمختلف ثقافاتهم.

وبعيداً عن ملاعب كرة القدم، ينتقل المشهد إلى عالم السرعة والإثارة في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، حيث أثار السائق الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو جدلاً واسعاً بتلميحه إلى اقتراب نهاية مسيرته الاحترافية. ألونسو، الذي يبلغ من العمر 44 عاماً ويعد أحد أساطير هذه الرياضة، أشار إلى إمكانية اعتزاله بنهاية موسم 2027 أو ربما قبل ذلك.

ويأتي هذا التصريح تزامناً مع استعداداته لخوض سباق جائزة إسبانيا الكبرى في برشلونة، وهي الحلبة التي يحمل لها مشاعر خاصة، خاصة مع أنباء غيابها السنوي عن روزنامة البطولة بدءاً من العام المقبل. ويعيش ألونسو حالياً فترة صعبة مع فريق أستون مارتن، حيث تراجع ترتيبه إلى المركز الثامن عشر برصيد نقطة واحدة فقط بعد ست جولات، وهو ما يزيد من التكهنات حول قدرته على الاستمرار في المنافسة على المراكز المتقدمة في ظل صعود جيل جديد من السائقين الشباب، إلا أنه أكد رغبته في الاستمتاع بكل لحظة متبقية له خلف المقود وتقديم أفضل ما لديه لجمهوره الوفي





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