تحرير سيناء: ملحمة وطنية وقدرة على التحول الاستراتيجي

تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء، واستعادة كامل سيادتها على أرضها، بعد حرب أكتوبر المجيدة وعملية تفاوضية ناجحة. الخبير العسكري هشام الحلبي يوضح كيف أجبرت مصر إسرائيل على تفكيك مستوطناتها في سيناء، وكيف أنقذت سيناء من مصير الضفة الغربية. الرئيس السيسي يؤكد على أهمية القضية الفلسطينية كجوهر للأزمات في المنطقة.

يستذكر المصريون في الخامس والعشرين من أبريل من كل عام ملحمة تحرير سيناء ، تلك البقعة الغالية من أرض الوطن التي استعادت مصر سيادتها عليها بعد سنوات من الاحتلال.

هذه الذكرى ليست مجرد احتفال بانتصار عسكري، بل هي تجسيد لإرادة شعب وتضحيات أبطال، وقدرة على التحول الاستراتيجي من القوة العسكرية إلى قوة التفاوض، وهو ما أكده اللواء هشام الحلبي، الخبير العسكري والمستشار بالأكاديمية العسكرية، في تصريحات تلفزيونية مفصلة. وأشار الحلبي إلى أن مصر لم تكتفِ بالانتصار في حرب أكتوبر المجيدة، بل أجبرت إسرائيل على تفكيك مستوطناتها في سيناء، وهو إنجاز تاريخي يعكس قوة الدولة المصرية وحنكة قيادتها.

وأوضح أن الانتقال الذكي من استخدام القوة الصلبة في الحرب إلى قوة التفاوض الناعمة كان حاسماً في تحقيق الهدف الاستراتيجي المتمثل في استعادة كامل سيناء، مؤكداً أن هذا التحول أنقذ سيناء من مصير مشابه لمصير الضفة الغربية في فلسطين. فبدلاً من مواجهة مدنيين مستوطنين، تمكنت مصر من بسط سيطرتها الكاملة على شبه الجزيرة، وتجنبت بذلك سيناريو تصعيد محتمل كان يمكن أن يعيق عملية السلام.

وشدد اللواء الحلبي على أهمية التفاوض مع الجيل الإسرائيلي الذي 'كسر' في ميدان المعركة، قبل أن تتغير الظروف الدولية أو تمنح العدو فرصة لتغيير الحقائق على الأرض. وأضاف أن الشعب المصري أظهر وعياً كبيراً عندما منح الرئيس الراحل محمد أنور السادات الفرصة الكاملة لتفعيل أدواته الدبلوماسية، وتحويل الولايات المتحدة الأمريكية من طرف منحاز لإسرائيل بشكل كامل إلى راع للسلام وطرف محايد وضامن.

كما أشاد بخطاب السادات التاريخي في الكنيست الإسرائيلي، واصفاً إياه بأنه دليل على فطنته ورؤيته الثاقبة، حيث أدرك أن الحكومات الإسرائيلية تتغير باستمرار، فقرر مخاطبة الإسرائيليين مباشرة عبر الكنيست، الذي يمثل المؤسسة التي تنتج تلك الحكومات. وأكد أن خطاب السادات عكس قوة الكلمات والثقة العالية بالوقوف على أرض صلبة، وشدد فيه على عدم السعي لسلام منفرد، بل لسلام شامل يراعي حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك القضية الفلسطينية والقدس وسوريا والأراضي العربية المحتلة.

إن هذا الخطاب يمثل علامة فارقة في تاريخ العلاقات العربية الإسرائيلية، ويجسد قوة الدبلوماسية المصرية في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. وفي سياق متصل، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القضية الفلسطينية تظل جوهر الأزمات في منطقة الشرق الأوسط، والقضية المركزية للعالم العربي. وأشار إلى أهمية حل النزاعات في المنطقة سلمياً، مشدداً على أن تداعيات هذه الأزمات لا تقتصر على المنطقة فحسب، بل تمتد لتطال الجميع، وفي مقدمتهم أوروبا.

وقد تجسد هذا الاهتمام في المحادثات الجانبية التي جمعت الرئيس السيسي بنظيره السوري أحمد الشرع خلال اجتماع قبرص بين الاتحاد الأوروبي والشركاء الإقليميين. كما أعاد الجيش المصري نشر كلمات الرئيس السيسي 'نموت ولا حد يقرب من أرضنا' في ذكرى تحرير سيناء، وهو ما يعكس التزام المصريين الراسخ بالحفاظ على سيادتهم وأمنهم القومي. إن ذكرى تحرير سيناء ليست مجرد احتفال بالماضي، بل هي تجديد للعهد على الحفاظ على الوطن والدفاع عن حقوقه، والسعي نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة. إنها قصة انتصار وعزيمة وإرادة شعب، ستبقى محفورة في ذاكرة التاريخ





