تحركات أسطول الصمود لكسر حصار غزة وتعثر المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن

تقرير مفصل يتناول انطلاق أسطول مساعدات من تركيا نحو غزة، وتطورات السيطرة الإسرائيلية والنزوح في القطاع، بالإضافة إلى تفاصيل الجولة الثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في الولايات المتحدة.

شهدت الساعات الماضية تحركات دبلوماسية وميدانية مكثفة على جبهتين ملتهبتين في المنطقة، حيث انطلقت عشرات السفن من جنوب غربي تركيا ضمن ما يعرف ب أسطول الصمود العالمي، في محاولة إنسانية تهدف إلى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة .

وبحسب تصريحات المنظمين، فقد أبحرت نحو خمسين سفينة من مدينة مرمريس التركية، على أن تنضم إليها عدة سفن أخرى تابعة لتحالف أسطول الحرية في المياه الدولية، متوجهة جميعا نحو القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة ونقص حاد في الغذاء والماء والدواء والوقود منذ اندلاع الحرب في أكتوبر من العام الماضي. وتأتي هذه الخطوة في وقت تزداد فيه التحذيرات الدولية من تفاقم المجاعة، بينما تذكر التقارير أن القوات الإسرائيلية قد اعترضت أساطيل سابقة في المياه الدولية، مما أدى إلى اعتقال ناشطين وتعرضهم لسوء معاملة وفقا لمنظمات حقوقية دولية، وهو ما يضفي صبغة من الخطورة والتوتر على هذه الرحلة الجديدة التي تسعى لإيصال المساعدات الحيوية للسكان المحاصرين.

وعلى الصعيد الميداني داخل قطاع غزة، تزداد معاناة المدنيين مع استمرار عمليات التهجير القسري، حيث أجبرت عصابات مسلحة تنتشر في مناطق سيطرة القوات الإسرائيلية أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من سكان مناطق شرق دير البلح على ترك منازلهم والنزوح نحو مناطق أخرى، مما يفاقم من أزمة السكن والنزوح. وفي سياق متصل، وجه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان انتقادات لاذعة لإسرائيل، مطالبا إياها بإلغاء المحكمة العسكرية الخاصة التي أنشئت حديثا لمحاكمة الفلسطينيين المتهمين بالمشاركة في هجمات حماس، معتبرا أن هذه الإجراءات تفتقر إلى المعايير القانونية الدولية.

ومن الناحية الاستراتيجية، كشفت البيانات عن توسع إسرائيلي في نطاق السيطرة الميدانية، حيث ارتفعت نسبة المساحة التي تسيطر عليها إسرائيل عند الخط الأصفر من ثلاثة وخمسين في المائة إلى أربعة وستين في المائة من مساحة القطاع، بينما تشير مصادر دبلوماسية إلى أن الممثل السامي لغزة في مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، يدرس إمكانية السماح للجنة إدارة غزة بدخول المناطق التي قد تنسحب منها إسرائيل مستقبلا، في ظل خروقات مستمرة لاتفاقات وقف إطلاق النار التي لم تمنع دوي الغارات من الاستمرار. أما على الجبهة اللبنانية، فقد شهدت واشنطن جولة ثالثة من المفاوضات المباشرة والمكثفة برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، وبحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين اللبناني والإسرائيلي.

وقد تمسك الجانب الإسرائيلي بموقف صارم يرفض الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة إلا بعد ضمان القضاء التام على القدرات العسكرية لحزب الله وتأمين الحدود الشمالية بشكل مطلق. وتكون الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم، بينما مثل الجانب الإسرائيلي نائب مستشار الأمن القومي يوسي درازنين ومسؤولون آخرون.

وقد ركزت النقاشات على إمكانية تمديد وقف إطلاق النار الحالي، مع تشديد لبنان على ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاقات، في حين يرى الوسطاء الأمريكيون أن من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وفقا لتفاهمات نوفمبر الماضية. ووصف السفير الإسرائيلي يحيئيل ليتر هذه الجولة بأنها تمثل تحولا استراتيجيا، حيث انتقلت المحادثات من مجرد مناقشة الانسحابات العسكرية إلى وضع إطار عمل فريد يتكون من مسارين، يهدف أحدهما إلى التوصل لمعاهدة سلام رسمية والآخر إلى تفكيك حزب الله بشكل كامل، وهو ما يضع المنطقة أمام سيناريوهات سياسية معقدة تتأرجح بين التهدئة الشاملة والمواجهة المستمرة





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غزة لبنان أسطول الصمود مفاوضات واشنطن حزب الله

United States Latest News, United States Headlines