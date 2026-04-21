تحركات دبلوماسية مكثفة بين موسكو وطهران وسط توترات إقليمية وتصاعد حدة الخلافات الأمريكية

تطورات دبلوماسية متسارعة بين روسيا وإيران في ظل هشاشة الهدنة بالشرق الأوسط، ومواقف متباينة بين واشنطن وطهران مع ترقب لجولة مفاوضات جديدة في إسلام آباد.

في تطور لافت للمشهد الإقليمي، أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالاً هاتفياً مكثفاً مع نظيره ال إيران ي عباس عراقجي، تمحور حول ضرورة الحفاظ على الهدنة الهشة في منطقة الشرق الأوسط ، وسط مخاوف دولية من عودة المواجهة المسلحة التي قد تعصف باستقرار المنطقة.

وقد شددت موسكو في بيان رسمي صادر عن خارجيتها على أهمية الالتزام بالمعايير التي وضعها الوسطاء الباكستانيون، مؤكدة أن روسيا مستعدة للعب دور الوسيط النزيه لتقريب وجهات النظر بين إيران ودول الخليج، وذلك في إطار مساعيها لتعزيز حضورها الدبلوماسي كقوة فاعلة تهدف إلى منع التصعيد غير المنضبط. ومن جانبه، أبدى الجانب الإيراني استعداده الكامل لضمان أمن الملاحة للسفن والبضائع الروسية عبر مضيق هرمز، وهو التعهد الذي يكتسب أهمية استراتيجية بالغة في ظل الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على الموانئ الإيرانية، مما يعكس تقاطع المصالح الروسية الإيرانية في مواجهة سياسات الضغط الأقصى. على الصعيد الآخر، يتصاعد التوتر السياسي داخل الولايات المتحدة، حيث وجه الرئيس دونالد ترامب انتقادات لاذعة للديمقراطيين، متهماً إياهم بمحاولة إضعاف الموقف الأمريكي تجاه طهران. وفي الوقت الذي يروج فيه ترامب لتحقيق انتصارات ساحقة، تشير تقارير صحفية إلى وجود خلافات حادة داخل الإدارة الأمريكية بين قيادات البنتاغون حول استراتيجيات التعامل مع الملف الإيراني. وفي سياق التحركات الدبلوماسية المرتقبة، أفادت مصادر إعلامية أن نائب الرئيس جي دي فانس يعتزم التوجه إلى إسلام آباد للمشاركة في جولة محادثات جديدة، رغم تصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي التي قللت من احتمالية انخراط طهران في مفاوضات مباشرة مع واشنطن في الوقت الراهن، خاصة في ظل انتهاكات وقف إطلاق النار التي تتهم إيران الجانب الأمريكي بارتكابها. إن الوضع الراهن يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لقدرته على منع انهيار الهدنة التي تبدو مهددة بالزوال، خاصة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة الأسبوعين التي أعلنت عنها واشنطن وطهران. وفي حين لا تزال البنية التحتية الإيرانية، بما فيها المطارات، تحتفظ بقدرتها التشغيلية وفقاً للجهات الرسمية، فإن الترقب سيد الموقف بانتظار ما ستؤول إليه جولة إسلام آباد. وتبرز المكالمة الروسية-الإيرانية كعنصر توازن إضافي في معادلة معقدة، حيث تحاول موسكو حماية مصالحها الملاحية والسياسية بينما تواصل واشنطن فرض حصارها البحري. يبقى السؤال الأهم في الأوساط الدبلوماسية حول ما إذا كانت هذه الجهود الدولية ستنجح في صياغة صفقة مستدامة، أم أن المنطقة تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد العسكري الذي لن تقتصر تداعياته على الأطراف المتصارعة فحسب، بل ستمتد لتؤثر على إمدادات الطاقة العالمية وحركة التجارة الدولية عبر الممرات البحرية الحيوية التي تتقاذفها أهواء القوى العظمى





