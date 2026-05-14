تحركات مصرية واسعة لتسريع برنامج الطروحات الحكومية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني

تفاصيل خطة الحكومة المصرية لطرح شركات حكومية وعسكرية في البورصة، وعلاقة ذلك بمراجعات صندوق النقد الدولي وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية لتعزيز السيولة والنمو المستدام.

تواصل الدولة المصرية في الوقت الراهن تنفيذ استراتيجية اقتصادية طموحة تهدف إلى إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال تكثيف التحركات الرامية إلى متابعة موقف طرح مجموعة من الشركات الحكومية في سوق المال.

ولا تقتصر هذه الخطة على الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام فحسب، بل تمتد لتشمل شركات تابعة للقوات المسلحة، سواء عبر طرح أسهمها في البورصة المصرية أو بيع حصص منها لمستثمر استراتيجي. وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة تسعى إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في إدارة الأصول القومية، ورفع كفاءة تشغيل هذه الأصول بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية ممكنة، بالإضافة إلى زيادة عمق سوق المال المصري وجعله أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.

ويتزامن هذا الحراك الحكومي مع تطورات هامة على صعيد العلاقات المالية مع المؤسسات الدولية، حيث بدأ صندوق النقد الدولي مراجعته السابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. وتأتي هذه الزيارة التي تمتد لنحو أسبوعين لتمهيد الطريق لصرف شريحة تمويلية جديدة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، كجزء من برنامج التسهيل الممدد الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار. وبالإضافة إلى ذلك، هناك تمويلات أخرى ضمن برنامج المرونة والاستدامة تقدر بنحو 1.3 مليار دولار.

ويركز الصندوق في مراجعاته الحالية على مدى التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، خاصة تلك المتعلقة بخفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل مستويات الدين العام، وهو ما يجعل ملف الطروحات الحكومية أحد الركائز الأساسية لضمان استمرار تدفق التمويلات الدولية وتعزيز ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الكلي. وعلى الصعيد التنفيذي، يواصل مسار الطروحات تقدمه نحو تحقيق الهدف المتمثل في قيد نحو 20 شركة تابعة للشركات القابضة بوزارة قطاع الأعمال العام سابقاً.

وقد تم بالفعل قيد 12 شركة في البورصة، بينما يتم العمل حالياً على تجهيز 8 شركات أخرى لاستكمال كافة إجراءات القيد القانونية والمالية. وعلاوة على ذلك، يتم إعداد نحو 10 شركات في قطاع البترول لطرحها في البورصة، وهو قطاع حيوي يمثل فرصة استثمارية كبيرة نظراً لقلة تمثيله الحالي في سوق المال. ويرى الخبراء أن هذا التنوع في القطاعات المطروحة يساهم في توزيع المخاطر وجذب شرائح متنوعة من المستثمرين، مما يعزز من حيوية التداولات اليومية في السوق المصري.

وفي تحليل اقتصادي لهذا المشهد، يرى طارق متولي، نائب رئيس بنك بلوم السابق، أن ملف الطروحات يمثل حجر الزاوية في مراجعات صندوق النقد الدولي، حيث يرتبط ارتباطاً وثيقاً بملفات الطاقة والدين العام وعجز الموازنة. ويؤكد متولي أن الهدف من هذه الطروحات لا يتوقف عند توفير السيولة النقدية فحسب، بل يمتد لجذب استثمارات أجنبية مباشرة وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام.

ويشير إلى أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تتطلب التحول نحو اقتصاد إنتاجي حقيقي يعتمد على زيادة الصادرات والإنتاج بدلاً من الاعتماد المفرط على أدوات السياسة النقدية أو المصادر الخارجية للتمويل، مؤكداً أن إشراك القطاع الخاص في إدارة الشركات الحكومية والعسكرية يساهم في نقل الخبرات الإدارية الحديثة ورفع معدلات الربحية والإنتاجية. من جهة أخرى، يسلط إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج، الضوء على التأثيرات الإيجابية لهذه الطروحات على أداء البورصة المصرية.

ويوضح رشاد أن زيادة القيدات الجديدة ترفع من القيمة السوقية الإجمالية للسوق، مما يعزز من وزن مصر داخل المؤشرات العالمية مثل مؤشر مورجان ستانلي. هذا الارتفاع في القيمة السوقية، الذي اقترب من مستويات 4 تريليونات جنيه، يجعل السوق المصري أكثر جاذبية للصناديق الاستثمارية العالمية. ويضيف رشاد أن طرح مؤسسات مالية كبرى مثل بنك القاهرة، في حال تم تسعيره بشكل عادل وواقعي، سيمثل قوة دفع كبيرة للقطاع المصرفي في البورصة.

وفي الختام، يجمع المتخصصون على أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد بشكل أساسي على مبدأ الشفافية والتسعير العادل للشركات المطروحة. فالتسعير الذي يعكس القيمة الحقيقية للأصول يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة في الحصول على تمويل عادل ومصلحة المستثمر في تحقيق ربحية مجزية.

إن التحول نحو اقتصاد مفتوح يشجع الاستثمار الحقيقي هو السبيل الوحيد لتحقيق نمو مستدام يقلل من الضغوط على العملة المحلية ويخلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يحول برنامج الطروحات من مجرد أداة لبيع الأصول إلى استراتيجية شاملة لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني وتطويره بما يتواكب مع المعايير العالمية





