تحركات دبلوماسية باكستانية في طهران لكسر الجمود بين إيران والولايات المتحدة وسط مخاطر التصعيد العسكري

تقرير مفصل حول الجهود الباكستانية للوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وتداعيات الحصار البحري على مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي في ظل الصراع المستمر منذ فبراير الماضي.

تشهد العاصمة ال إيران ية طهران في الآونة الأخيرة تحركات دبلوماسية مكثفة ومساعي حثيثة في محاولة لكسر حالة الجمود السياسي والأمني التي تخيم على العلاقات ال إيران ية الأمريكية، حيث من المتوقع أن يعقد المسؤول ال باكستان ي نقوي سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع نظيره ال إيران ي إسكندر مؤمني بالإضافة إلى عدد من المسؤولين البارزين في الدولة ال إيران ية.

تأتي هذه الزيارة في سياق سعي باكستان لتعزيز دورها الاستراتيجي كطرف وسيط قادر على تقريب وجهات النظر بين القوى المتنازعة، وهو مسار بدأ فعلياً عندما رافق نقوي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في زيارته السابقة إلى طهران خلال شهر أبريل الماضي. يرى المراقبون أن إسلام آباد تحاول استغلال علاقاتها المتوازنة وموقعها الجيوسياسي لفتح قنوات اتصال خلفية تساهم في خفض التصعيد العسكري الذي بات يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط بأكملها، خاصة في ظل تداخل المصالح الإقليمية والدولية في هذه المنطقة الحساسة التي تعاني من توترات مستمرة منذ سنوات طويلة.

إن هذه الجهود تعكس إدراك باكستان لضرورة وجود مخرج دبلوماسي يمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة شاملة قد تكون تداعياتها كارثية على الجميع. ومن الناحية الدبلوماسية البحتة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الدور الذي تلعبه باكستان في المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة لا يزال مستمراً وفعالاً، مشيراً إلى أن واشنطن أبدت رغبة في مواصلة الحوار عبر رسائل وصلت إلى طهران.

ومع ذلك، فإن هذا الحوار يصطدم بعقبات جسيمة وتناقضات حادة في الرؤى، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه القاطع للمقترح الإيراني الذي تم تسليمه مؤخراً عبر الوساطة الباكستانية، واصفاً إياه بأنه غير مقبول إطلاقا. هذا التباين الحاد في المواقف يعكس عمق الفجوة بين مطالب طهران التي تسعى لرفع القيود والضغوط الاقتصادية والسياسية المفروضة عليها، وبين إصرار واشنطن على فرض شروط صارمة تضمن تغيير السلوك الإيراني في المنطقة فيما يتعلق ببرنامجها النووي ونشاطاتها الإقليمية.

إن هذا التعثر في الوصول إلى اتفاق مرضٍ يضع الجهود الباكستانية أمام اختبار حقيقي وصعب، حيث تتحول المفاوضات من محاولة لإيجاد حلول مشتركة إلى مجرد تبادل للرسائل التي تنتهي غالباً بالرفض المتبادل، مما يزيد من حالة اليأس الدبلوماسي ويدفع الأطراف نحو خيارات أكثر تشدداً. أما على الصعيد الميداني والاقتصادي، فقد أدى تعثر المفاوضات في أبريل الماضي إلى تدهور خطير ومقلق في الأوضاع الأمنية، حيث فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً مشدداً على الموانئ الإيرانية منذ الثالث عشر من أبريل، بما في ذلك الموانئ الحيوية الواقعة على مضيق هرمز.

هذا الإجراء لا يمثل مجرد ضغط سياسي أو عسكري، بل يشكل تهديداً مباشراً وملموساً لإمدادات الطاقة العالمية، نظراً لأن مضيق هرمز يعد الشريان الرئيسي والأكثر أهمية لنقل النفط الخام والغاز المسال إلى الأسواق الدولية. وفي المقابل، لوحت إيران بإغلاق المضيق ومنع مرور السفن إلا بتنسيق مسبق معها، مما أثار مخاوف دولية واسعة من احتمال انهيار الهدنة الهشة السارية منذ الثامن من أبريل.

هذا التوتر العسكري المتصاعد يأتي على خلفية حرب عنيفة بدأت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، وهي الحرب التي أسفرت عن سقوط أكثر من ثلاثة آلاف قتيل بحسب الإحصائيات الرسمية الإيرانية، وشهدت شن هجمات متبادلة طالت دولاً عربية في المنطقة وخلفات قتلى من الجانبين الأمريكي والإسرائيلي. إن استمرار هذا الصراع الدامي دون الوصول إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب يهدد بدفع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة وزيادة معدلات التضخم العالمي بشكل جنوني، مما يجعل الاستقرار في هذه المنطقة ضرورة اقتصادية ملحة للمجتمع الدولي بأسره، ولا تقتصر أهميتها على الجوانب السياسية أو الأمنية المحلية فحسب، بل تمتد لتشمل الأمن الغذائي والطاقوي لكافة القارات





