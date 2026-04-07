تزايدت المخاوف بشأن وجود تحركات مريبة في الأسواق المالية العالمية مرتبطة بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، مع ظهور أدلة على استفادة بعض المستثمرين من تقلبات الأسعار. تقارير إخبارية، مثل تقارير أكسيوس، سلطت الضوء على ظواهر غير طبيعية في أسواق الأسهم والطاقة، مما أثار تساؤلات حول التلاعب بالمعلومات الداخلية وتحقيق أرباح غير مشروعة. الاقتصاديون المغاربة يحذرون من استغلال الحروب لتحقيق مكاسب اقتصادية، بينما يؤكد الخبراء على ضرورة الشفافية والمساءلة في الأسواق المالية.

تثير التطورات المتسارعة للحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تساؤلات حول وجود تحركات مريبة في الأسواق المالية العالمية، مع إشارات إلى استفادة بعض المستثمرين من تقلبات الأسعار لتحقيق مكاسب مالية كبيرة. تقارير إخبارية، مثل تقارير 'أكسيوس' الأمريكية، سلطت الضوء على ظاهرة غير طبيعية في الأسواق، حيث تزامن ارتفاع أسعار أسهم شركات السلاح مع تصاعد حدة الحرب.

هذه الظاهرة أثارت مخاوف من وجود تداولات مبنية على معلومات داخلية، ما يشير إلى أن بعض المستثمرين ربما كانوا على علم مسبق بما سيحدث، مما مكنهم من تحقيق أرباح سريعة وقياسية. كما لوحظت تحركات غير اعتيادية في أسواق الطاقة، مما أسهم في ارتفاع أسعار النفط والغاز والتضخم العالمي، في ظل إجراءات حكومية للحد من التداعيات. إعلان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن إرجاء قصف إيران في مارس/آذار الماضي، اعتبر مثالًا على هذه الظاهرة، حيث سبقت هذا الإعلان عمليات شراء مكثفة في بورصة وول ستريت، مما سمح للمستثمرين بتحقيق أرباح كبيرة بعد ارتفاع الأسهم. \وتعكس هذه التطورات وجهة نظر الاقتصاديين المغاربة، حيث يرى محمد جدري أن'لكل حرب حيتان ومستفيدين' وأن بعض الدول تساهم في اندلاع الحروب لزيادة مبيعات الأسلحة. ويشير إلى أن الحرب الاقتصادية لم تعد خفية، بل مكشوفة، وأن تصريحات ترامب تؤثر على الأسواق المالية، مما يسمح للمضاربين بتحقيق أرباح سريعة، حتى لو تبين لاحقًا أن هذه الأخبار غير صحيحة. يوضح جدري أن'المستهلك البسيط هو من يدفع الثمن في النهاية'، في ظل سيطرة القوى الكبرى على الاقتصاد. من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد محمد ياوحي أن ترامب يتصرف بعقلية رجل الأعمال، حيث تكون الأولوية للمصالح الاقتصادية والتجارية. ويؤكد ياوحي أن ترامب يعرف متى يتكلم ومتى يصمت، بهدف خدمة مصالح بلاده وشركاتها. وتتزامن هذه التحركات مع تقلبات كبيرة في أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط والغاز، مما أثر على التضخم العالمي. وقد أظهرت بيانات التداول ارتفاعًا ملحوظًا في القيمة السوقية لشركات السلاح الأمريكية الكبرى، مما يعكس الأرباح التي تحققها هذه الشركات في ظل الأزمات. على سبيل المثال، ارتفعت قيمة شركة 'آر. تي. إكس' بـ 17 مليار دولار في يوم واحد. \تصريحات رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، حول ضرورة الحذر من الأخبار التي تسبق افتتاح الأسواق، تؤكد على هذه المخاوف، حيث دعا المستثمرين إلى اتخاذ قرارات عكس هذه التصريحات، محذرًا من أن هذه الأخبار غالبًا ما تكون مجرد وسيلة لجني الأرباح. وقد نقلت 'فايننشال تايمز' عن مصادر قولها إن وزير الدفاع الأمريكي السابق حاول الاستثمار في شركات دفاعية قبيل الحرب على إيران، وهو ما نفته البنتاغون. هذه الأحداث تعيد إلى الأذهان ضرورة التفكير النقدي في المعلومات المتداولة في الأسواق المالية، والتأكد من مصادرها ومصداقيتها. كما تسلط الضوء على أهمية الشفافية والمساءلة في الأسواق المالية لمنع التلاعب والاستغلال. وتظهر هذه الوقائع أن هناك أبعادًا اقتصادية خفية للحرب على إيران، يستفيد منها بعض اللاعبين الكبار في قطاعات مثل الأسلحة والطاقة. وفي هذا السياق، يجب على الحكومات والجهات الرقابية اتخاذ إجراءات صارمة لحماية مصالح المستثمرين والحد من التلاعب في الأسواق، وضمان استقرار الاقتصاد العالمي





