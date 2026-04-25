تحركات سياسية سرية في إسرائيل قد تهدد زعامة نتنياهو وتعيد رسم خارطة اليمين

تشهد الساحة السياسية الإسرائيلية تحركات مكثفة خلف الكواليس، تهدف إلى تأسيس إطار سياسي جديد يُعرف بـ«الليكود ب»، في محاولة لإعادة رسم خارطة اليمين الإسرائيلي، وتحدي زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وتشمل هذه التحركات شخصيات بارزة مثل يولي إدلشتاين، موشيه كحلون، وجلعاد إردان، في محاولة لتوحيد اليمين الرسمي واستبعاد القوى المتطرفة. ورغم أن المشروع لا يزال يواجه تحديات كبيرة، إلا أنه قد يمثل بداية نهاية عهد نتنياهو، خاصة إذا نجح في كسب دعم واسع من داخل اليمين الإسرائيلي.

في ظل التحولات السياسية المتسارعة في إسرائيل ، تشهد الساحة السياسية تحركات غير مسبوقة خلف الكواليس، من شأنها إعادة رسم خارطة اليمين ال إسرائيل ي، وتحديد مصير زعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو .

وفقاً لمصادر مطلعة، فإن الاتصالات المكثفة تجري بين شخصيات بارزة في اليمين الإسرائيلي، بهدف تأسيس إطار سياسي جديد يُعرف مبدئيًا باسم «الليكود ب»، في خطوة تهدف إلى تشكيل حكومة واسعة، تستبعد المكونات المتطرفة، وتكسر حالة الجمود السياسي التي تعيشها البلاد منذ سنوات. وكشفت «القناة 12» العبرية، أن هذه التحركات تجري بعيدًا عن الأضواء، رغم أن التقديرات تشير إلى أن أي تغيير ملموس قد يستغرق عدة أشهر، حيث لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المشروع.

وحسب المصادر الإسرائيلية، فإن الاتصالات الجارية في الوقت الراهن تضم شخصيات بارزة من اليمين، بينها يولي إدلشتاين، موشيه كحلون، وجلعاد إردان، إضافة إلى أسماء أخرى، في إطار محاولة بناء تيار يميني رسمي بعيداً عن الاستقطاب الحاد الذي يشهده المشهد السياسي الإسرائيلي. وأفادت المصادر، بأن المبادرة التي يجري دراستها تسعى إلى تشكيل كيان سياسي لا يكون تابعًا لأي من المعسكرين التقليديين، سواء بقيادة بنيامين نتنياهو أو خصومه مثل نفتالي بينت وغادي آيزنكوت.

وتركز التفاهمات الأولية، وفق المصادر ذاتها، على تشكيل حكومة واسعة، تستند إلى ما يُوصف بـ«اليمين الرسمي»، مع استبعاد القوى التي تُصنّف على أنها متشددة، في محاولة لكسر حالة الجمود السياسي. وعلى الرغم من حالة التوافق النسبي على الخطوط العامة، فإن المشروع لايزال يواجه تحديًا جوهريًا يتمثل في هوية المرشح لرئاسة الحكومة. فبينما تدعم بعض الأطراف أسماء مثل بينت أو آيزنكوت، لا يزال آخرون يفضلون بقاء بنيامين نتنياهو، ما يخلق فجوة داخلية قد تعرقل بلورة الكيان الجديد.

وتبرز شخصية جلعاد إردان كعنصر محوري، إذ تشير تقديرات إلى تردده في الانضمام، مع دراسة خيار الترشح للقيادة في مرحلة ما بعد نتنياهو. ومن المتوقع أن تشهد الأشهر المقبلة تطورات جديدة في هذا الملف، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية، التي قد تكون مؤشرًا على توجهات القوى السياسية. كما أن أي تحرك من هذا القبيل قد يؤثر بشكل مباشر على التوازنات الداخلية في الكيان الإسرائيلي، ويضعف من موقف نتنياهو، الذي يواجه ضغوطًا متزايدة من داخل حزبه وخارجه.

وفي هذا السياق، يشير محللون إلى أن هذه التحركات قد تمثل بداية نهاية عهد نتنياهو، خاصة إذا نجح هذا المشروع في كسب دعم واسع من داخل اليمين الإسرائيلي. ومن جانب آخر، فإن أي تغيير في المشهد السياسي الإسرائيلي قد يؤثر على العلاقات الدولية، خاصة مع الولايات المتحدة، التي تلعب دورًا محوريًا في دعم إسرائيل.

كما أن هذه التحركات قد تعكس حالة من عدم الاستقرار في المشهد السياسي الإسرائيلي، خاصة في ظل التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد، وتأثيرها على عملية السلام مع الفلسطينيين. وفي الختام، فإن هذه التحركات السياسية، رغم أنها لا تزال في مراحلها الأولى، إلا أنها قد تشكل نقطة تحول في المشهد السياسي الإسرائيلي، وتعيد رسم خارطة القوى السياسية في البلاد





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إسرائيل بنيامين نتنياهو الليكود ب اليمين الإسرائيلي السياسة الإسرائيلية

United States Latest News, United States Headlines