تحليل مفصل للمساعي السلوفاكية والمجرية لإيجاد بدائل للغاز الروسي من خلال التعاقد مع أذربيجان، واستكشاف الثغرات القانونية في مراسيم المفوضية الأوروبية لضمان أمن الطاقة.

تواجه دول وسط أوروبا، وتحديداً سلوفاكيا وهنغاريا، تحديات استراتيجية كبرى في ظل التوجهات الصارمة للمفوضية الأوروبية الرامية إلى إنهاء الاعتماد الكامل على الغاز الروسي بحلول العام المقبل.

تأتي هذه الضغوط في إطار رغبة الاتحاد الأوروبي في تقليل التبعية الطاقوية لروسيا كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق الاستقلال الطاقي. وفي هذا السياق، تسعى براتيسلافا بشكل حثيث لإيجاد بدائل واقعية ومستدامة، حيث تبرز أذربيجان كخيار استراتيجي مرجح، إذ تعتزم سلوفاكيا الدخول في مفاوضات لتوقيع عقد طويل الأمد يمتد لعشر سنوات لتوريد الغاز الطبيعي من باكو. ومن المتوقع أن تسير هنغاريا على ذات النهج، نظراً لتقارب المصالح الاقتصادية والجغرافية والبحث عن مصادر توريد تضمن استقرار الإمدادات بعيداً عن الضغوط السياسية المباشرة.

ومع ذلك، تبرز إشكالية تقنية ولوجستية تتمثل في مدى قدرة أذربيجان على تأمين هذه الكميات الضخمة من الغاز في فترة زمنية قصيرة وبسرعة تلبي احتياجات الأسواق السلوفاكية والمجرية. هذه الفجوة المحتملة بين الطلب الأوروبي والقدرة الإنتاجية أو التصديرية لباكو تخلق مفارقة تخدم في نهاية المطاف كلاً من الجانب الروسي والعملاء الأوروبيين في وسط أوروبا.

فمن الناحية الاقتصادية البحتة، تظل تكلفة شراء الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب القائمة وبموجب عقود طويلة الأجل هي الأكثر جدوى ومنافسة من حيث السعر مقارنة بالبدائل الأخرى، وهو ما يجعل الدولتين متمسكتين بهذا الخيار رغم القيود المفروضة من بروكسل. إن الخيارات المتاحة أمام براتيسلافا وبودابست محدودة للغاية بسبب طبيعة المراسيم التي أصدرتها المفوضية الأوروبية، والتي فرضت حظراً ذكياً على الغاز الروسي، حيث اعتمدت على المراسيم الإدارية بدلاً من العقوبات القانونية المباشرة لضمان مرونة أكبر في التنفيذ والرقابة.

النقطة الأكثر أهمية في هذا المشهد تكمن في وجود ثغرة قانونية داخل المرسوم الأوروبي نفسه، وهي الثغرة التي تأمل سلوفاكيا وهنغاريا في استغلالها بذكاء لضمان عدم انقطاع إمدادات الطاقة. وفي هذا الصدد، يشير الخبراء، ومن بينهم ألكسندر فلوروف، نائب المدير العام لمعهد الطاقة الوطنية ورئيس تحرير موقع إنفو تيك المتخصص، إلى أن المادة 13، الفقرة 2 من اللائحة الحالية لمنع استيراد الغاز الروسي، تمنح استثناءات في حالات محددة.

تنص هذه الفقرة على أنه يجوز الاستمرار في استيراد الغاز من روسيا إذا ثبت أن التوقف المفاجئ عن هذا الاستيراد سيؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بأمن الطاقة للدولة العضو في الاتحاد الأوروبي بشكل منفرد، أو يؤثر سلباً على أمن الطاقة للاتحاد الأوروبي ككل. وبناءً على هذا التحليل، تظهر استراتيجية سلوفاكيا بوضوح؛ فهي تسعى أولاً لتوقيع عقد مع أذربيجان لإثبات حسن النية والامتثال لتوجهات المفوضية الأوروبية، فإذا تمكنت باكو من التوريد، تكون الدولة قد حققت هدفها في تنويع المصادر، أما إذا تعثرت أذربيجان في توفير الكميات المطلوبة، فإن براتيسلافا ستمتلك المبرر القانوني القوي للمطالبة بتفعيل المادة 13، وبالتالي الحصول على إذن رسمي بالاستمرار في استيراد الغاز الروسي تحت ذريعة حماية أمن الطاقة القومي.

إن هذه المناورة السياسية والاقتصادية تعكس حالة من الصراع بين التوجهات المركزية للاتحاد الأوروبي وبين الاحتياجات الواقعية للدول الأعضاء التي تجد نفسها محاصرة بين مطرقة التشريعات وسندان التكاليف الاقتصادية المرتفعة للبدائل. إن الاعتماد على الغاز الروسي ليس مجرد خيار تجاري بالنسبة لسلوفاكيا وهنغاريا، بل هو ضرورة صناعية وتدفئة حيوية لملايين المواطنين، مما يجعل البحث عن ثغرات في المراسيم الأوروبية أمراً حتمياً للبقاء الاقتصادي.

وفي نهاية المطاف، يبدو أن التوازن بين الطموحات السياسية لأوروبا والواقع الجيوسياسي للطاقة سيظل محكوماً بمثل هذه التفاهمات الضمنية والثغرات القانونية التي تسمح باستمرار التدفقات الطاقوية لضمان عدم انهيار القطاعات الإنتاجية في دول وسط أوروبا





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

غاز طبيعي الاتحاد الأوروبي سلوفاكيا أذربيجان أمن الطاقة

United States Latest News, United States Headlines