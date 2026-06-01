تحركات مختلطة في الأسواق العالمية وشراكة سعودية لتمكين النقل الذاتي

شهدت الأسواق المالية العربية والآسيوية تحركات متباينة مع تراجع السوق السعودية الرئيسية بينما سجلت أسواق كوريا الجنوبية وتايوان واليابان ارتفاعات قياسية بدفع من أسهم الذكاء الاصطناعي. كما أبرمت شركة سعودية شراكة مع "إنفيديا" لتطوير النقل الذاتي، في حين استأنفت كازاخستان إنتاجها النفطي بعد عطل مؤقت في حقل تنغيز.

شهدت الأسواق المالية العربية تحركات مختلطة في بداية الأسبوع، حيث سجل مؤشر السوق السعودية الرئيسي ( تاسي ) انخفاضاً Damian بنسبة 0.6 بالمائة ليغلق عند 11010 نقطة، متكبداً خسارة 68 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها حوالي 7.6 مليار ريال.

جاء هذا التراجع نتيجة خسائر شملت العديد من الأسهم القيادية،截面"أرامكو السعودية" و"مصرف الراجحي" اللذين انخفضا بنسبة 1 بالمائة لكل منهما،_usd"أكوا باور"، "سابك للمغذيات الزراعية"، "ينساب"، "الكابلات السعودية"، "المتقدمة"، "أسمنت ينبع"، "دار الأركان"، "المراعي"، "إكسترا"، و"صناعات كهربائية"، حيث تراوحت نسب الانخفاض بين 2 و4 بالمائة. على الجانب الآخر، شهدت أسواق الأسهم الآسيوية ارتفاعات قياسية مدفوعة بموجة صعود في أسهم تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

ففي اليابان، تجاوز مؤشر نيكي حاجز 67000 نقطة لأول مرة، بينما قفزت الأسهم في كوريا الجنوبية وتايوان إلى مستويات قياسية غير مسبوقة. وتمثل هذه الحركة استمراراً للتفاؤل بشأن مستقبل الشركات التقنية العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، والتي أصبحت محركاً رئيسياً للنمو في تلك الأسواق. في تطور إقليمي منفصل، أبرمت شركة "هيوماين" السعودية شراكة استراتيجية مع عملاق التكنولوجيا العالمي "إنفيديا" لدعم تطوير منظومة النقل الذاتي في المملكة.

تهدف الشراكة إلى الاستفادة من منصة "إنفيديا درايف هايبرون" لتوفير البنية التحتية والذكاء الاصطناعي والقدرات التشغيلية المطلوبة لتمكين حلول النقل الذاتي الجاهزة للمستوى الرابع. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود "هيوماين" لتطوير منصات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تربط بين العالمين الرقمي والمادي، مما يسهم في تسريع التحول نحو منظومة تنقل أكثر تطوراً واعتماداً على التقنيات الذكية في مختلف أنحاء المملكة.

في أخبار الطاقة، أعلن وزير الطاقة الكازاخستاني إرلان أكينغينوف أن كازاخستان استأنفت إنتاجها النفطي إلى 290 ألف طن متري يومياً بعد خسائر إنتاجية طفيفة في حقل "تنغيز"، أكبر حقولها النفطية. وتبلغ حصة كازاخستان من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام حوالي 2 بالمائة، ويتم تصديرها أساساً عبر خط أنابيب بحر قزوين إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي.

وقد شهد الحقل انخفاضاً حاداً في الإنتاج في 26 مايو بسبب حادثة، قبل أن تستأنف الشركة المشغلة "تنغيزشيفرويل" الإنتاج تدريجياً، حيث تعافى الإنتاج إلى نحو 900 ألف برميل يومياً في 31 مايو. وبلغ متوسط إنتاج كازاخستان النفطي الإجمالي (الخام ومكثفات الغاز) 2.1 مليون برميل يومياً في مايو، بانخفاض طفيف عن أبريل





