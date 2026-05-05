تحركات سعودية في سباق مع الزمن لحسم ملف الإشراف الإداري

تتسارع تحركات إدارة المنتخب السعودي لحسم ملف الإشراف الإداري، وسط ترقب لقرار فهد المفرج الذي لا يزال يطلب مهلة لإنهاء ارتباطاته مع نادي الهلال.

5 مايو 2026 - 05:36 | آخر تحديث 5 مايو 2026 - 05:36 في سباق مع الزمن، وقبل نحو 40 يوماً من انطلاق نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، تتسارع تحركات إدارة المنتخب السعودي لحسم ملف الإشراف الإداري، وسط ترقب لقرار فهد المفرج الذي لا يزال يطلب مهلة لإنهاء ارتباطاته مع نادي الهلال.

كشفت مصادر أن فهد المفرج، الرئيس التنفيذي لكرة القدم في الهلال، طلب مهلة لا تقل عن أسبوعين قبل الالتحاق بالجهاز الإداري للأخضر، بهدف إغلاق الملفات العالقة داخل ناديه وترتيب انتقاله بشكل احترافي يضمن الاستقرار في المرحلة القادمة. ويأتي طلب المهلة في وقت حساس، إذ يسعى المفرج إلى إنهاء التزاماته الإدارية، بعد أن قدم استقالته رسمياً تمهيداً لتولي مهمته الوطنية، في خطوة تعكس حرصه على انتقال منظم دون إرباك للجانبين.

في المقابل، شددت إدارة المنتخب السعودي على ضرورة حسم القرار في أسرع وقت ممكن، سواء بالقبول أو الاعتذار، نظراً لضيق الجدول الزمني قبل انطلاق المونديال، وحاجة الجهاز الإداري إلى الاستقرار المبكر لمواكبة التحضيرات المكثفة. وترى الإدارة أن أي تأخير إضافي قد ينعكس على جاهزية الفريق تنظيمياً، في ظل مرحلة تتطلب وضوحاً كاملاً في الأدوار والمسؤوليات.

وبحسب المعطيات، فإن تعثر المفاوضات مع المفرج قد يدفع إلى الإبقاء على صالح الداود مديراً للمنتخب حتى نهاية كأس العالم، على أن يتولى المفرج مهامه بعد البطولة، فيما يعود الداود إلى موقعه السابق مشرفاً عاماً على مراكز التدريب الإقليمية. جهاز فني جديد وتحديات مبكرة على الصعيد الفني، كان الاتحاد السعودي قد أعلن التعاقد مع المدرب اليوناني جورجس دونيس لقيادة الأخضر، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد، في خطوة تهدف إلى إعادة التوازن الفني بعد مرحلة منويعمل الجهاز الفني حالياً على استكمال التشكيلة وإجراء التعديلات اللازمة، استعداداً لانطلاقة المنتخب في البطولة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة بظهور مشرف.

مع اقتراب ضربة البداية، تتحول الأيام القليلة القادمة إلى عامل حاسم في رسم ملامح الجهاز الإداري للمنتخب، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى قرار المفرج، الذي قد يشكل نقطة تحول في مسار التحضيرات





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منتخب السعودية كأس العالم 2026 فهد المفرج جهاز إداري تحضيرات المونديال

United States Latest News, United States Headlines