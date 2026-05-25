تحرك قطاع الاتصالات في السعودية نحو السيادة الرقمية

تحرك قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات في السعودية نحو مرحلة متقدمة من النضج الهيكلي، تتجاوز حدود الربط التقليدي، لتلامس آفاق السيادة الرقمية الكاملة. ويأتي السباق المحموم ل توطين مراكز البيانات العملاقة بوصفه حجر زاوية لتمكين البيئة التشريعية وال تقنية اللازمة لاستيعاب النماذج المعقدة للذكاء الاصطناعي التوليدي، بالتزامن مع إقرار الأنظمة المحلية الصارمة حوكمة وأمن المعلومات اللذين وضعا المملكة في صدارة التنافسية الرقمية على مستوى المنطقة.

وفي هذا السياق، أكد الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في شركة اتحاد سلام للاتصالات، عبد الله الخرمي، أن توطين مراكز البيانات السحابية، بالتعاون مع أقطاب التقنية في العالم، هو المحرك الفعلي والتمهيد الحتمي لنجاح ثورة الذكاء الاصطناعي في بيئة الأعمال المحلية. وأوضح الخرمي، في مقابلة خاصة مع الشرق الأوسط، أن رؤية 2030 صاغت واقعا تكنولوجيا جديدا جعل من البنية الرقمية عاملا مفصليا في جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، وأنها أحدثت على مدار العقد الماضي نقلة نوعية وجذرية في القطاع عززت من جاهزية المملكة لتكون المركز الرقمي الأول الذي يربط خطوط البيانات بين آسيا وأوروبا وأفريقيا.

وأوضح الخرمي أن شركة اتحاد سلام الرائدة في البنية التحتية الرقمية والاتصالات في المملكة، واكبت هذا الحراك عبر الاستثمار المكثف في نشر شبكة وطنية مستقلة للألياف الضوئية تمتد لأكثر من 17 ألف كيلومتر، فضلا عن تطوير بوابات ربط دولية، والمشاركة الفاعلة في أنظمة الكابلات البحرية الحديثة؛ لتأمين تدفق البيانات. وبيّن أن دور مشغلي الاتصالات بات يرتكز على بناء الشراكات مع العمالقة الدوليين لتقديم حلول مدارة متكاملة؛ لضمان توافق سحابات الأعمال مع الأطر التنظيمية المحلية السارية، وحماية الأصول الرقمية للمشروعات الوطنية العملاقة





