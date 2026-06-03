تحرش جنسي في الكابيتول: صمت الموظفات بسبب الخوف من العواقب المهنية وتعقيدات النظام

كشف تحقيق عن انتشار التحرش الجنسي في مبنى الكابيتول، حيث تعرضت عشرات الموظفات لمضايقات من أعضاء الكونغرس وموظفين كبار. غالبية الضحايا يفضلن الصمت خوفًا من الانتقام المهني والتبعات الاجتماعية، بينما تواجه من تحاول الإبلاغ بحيرة بيروقراطية معقدة وغياب الثقة في نظام المساءلة.

بعد حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض قبل عدة سنوات، طلب عضو في الكونغرس من موظفة شابة ممارسة الجنس وبعد بضعة أشهر، حاول تقبيلها عنوة. وفي 2017، أرسل عضو في الكونغرس رسالة نصية إلى موظفة بارزة يسألها عن لون ملابسها الداخلية.

عدم التقدم بشكاوى إلى لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب أو إلى المكاتب الأخرى العديدة التي تتعامل مع سوء السلوك في مبنى الكابيتول، خشية عدم تصديقهن وتضرر مسيرتهن المهنية. مع أكثر من 12 موظفة حالية وسابقة، أفدن بتعرضهن للمضايقات من قبل أعضاء مجلس النواب أو كبار موظفي الكونغرس، وقد اختارت معظمهن عدم الإبلاغ عن هذه الحوادث، ولا يزلن يخشين الكشف عن أسماء المتحرشين علنًا.

تسليط الضوء على كيفية مواجهة النساء العاملات في مبنى الكابيتول عوائق هيكلية وثقافية في الكونغرس تثنيهن عن الإبلاغ عن سوء السلوك. غالبًا ما شعرن بالإحباط من تقديم شكوى، خوفًا من إدراجهن في القائمة السوداء للوظائف المستقبلية في الكونغرس، ومن عدم إمكانية حماية هويتهن.

أما من يتقدمن للإبلاغ عن التحرش، فعليهن اجتياز متاهة معقدة من المكاتب التي تُعنى بشكاوى مكان العمل - على الرغم من أن المسؤولية الأكبر تقع على عاتق لجنة الأخلاقيات، وهي عملية مطولة وغير واضحة المعالم، غالبًا ما تنتهي إلى طريق مسدود، بحسب الموظفات. صرحت إحدى الضحايا: "لسنا صامتات لأن الضرر لم يكن جسيمًا بما يكفي، بل لأننا نعلم أننا نعمل في بيئة يكون فيها الصمت أكثر أمانًا من الكلام".

وأضافت: "لطالما كان خطر النبذ المهني - سواءً بسبب وصمنا بالموظفة المشاغبة أو جعلنا محورًا للدراما - يبدو أكثر إلحاحًا ويقينًا من إمكانية المساءلة". لكن استقالة النائبين إريك سوالويل وتوني غونزاليس مؤخرًا، وسط مزاعم بسوء السلوك الجنسي مع موظفات، مثّلت تذكيرًا صارخًا بواقع المشكلة المتفشية في واشنطن. تُعدّ لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، المكونة من 10 أعضاء حاليين، أحد المسارات التي يمكن للضحية اللجوء إليها، مع أن الموظفات يقلن إن الإجراءات قد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات.

ومع ذلك، يؤكد المدافعون عن إجراءات لجنة الأخلاقيات على ضرورة توفير الوقت الكافي والسرية اللازمة لضمان حصول الأعضاء على الإجراءات القانونية الواجبة عند التعامل مع الادعاءات الخطيرة. كما يمكن للموظفين التوجه إلى مكتب حقوق مكان العمل، وكذلك مكتب السلوك في الكونغرس، ومكتب مناصرة الموظفين، ومكتب مساعدة الموظفين، والتي توفر موارد تشمل الاستشارات، والتمثيل القانوني المحتمل، والتحقيقات في الادعاءات.

لكن حتى هذه المكاتب، التي جرى تحديثها ضمن عملية الإصلاح الشاملة في 2018، تعاني من أوجه قصورها الخاصة: قائمة طويلة من المواعيد النهائية والجلسات التي قد تنتهي أحيانًا بتوقيع الضحايا على اتفاقيات عدم إفصاح بشأن ادعاءاتهم. وقالت النائبة الجمهورية، كات كامك، التي تشارك في قيادة فريق عمل جديد من الحزبين لمعالجة الإبلاغ عن التحرش الجنسي في الكونغرس: "إذا حدث شيء ما، لا قدر الله، فسيكون أمامهم طرق أبواب لا حصر لها - وهذا غير مقبول. نريد جهة واحدة شاملة".

أفادت إحدى الموظفات أنها لجأت إلى العلاج النفسي المتاح في مبنى الكابيتول بعد تعرضها للمضايقة من قِبَل رئيس مكتبها. طُلِبَ منها توثيق أي حالات مضايقة إذا أرادت الإبلاغ عن القضية لاحقًا، لكنّ المستشارة كانت واضحة بشأن الصعوبات، مُلمِّحةً إلى أن النظام، بهيكله الحالي، نادرًا ما ينجح في تحقيق المساءلة، وأنّ ذلك يُكلِّفها ثمنًا باهظًا على الصعيدين الشخصي والمهني. وفي نهاية المطاف، قررت أن الأمر لا يستحق عناء المتابعة، فغادرت مبنى الكابيتول.

وقالت: "ساعدني ذلك على استيعاب كل شيء، لكنه لم يُحقِّق لي المساءلة". روت موظفة شابة أخرى فكّرت في الإبلاغ عن سوء معاملة من قِبَل مدير سابق إنها استشارت محاميًا لمعرفة حقوقها، لكنها في النهاية لم تُقدِّم شكوى لأنها لم تشعر بأن هويتها ستكون مصونة، فعندما اتصلت بلجنة الأخلاقيات في مجلس النواب سألتها اللجنة عن اسمها والمكتب الذي تعمل فيه، شعرت بعدم الارتياح، ما ساهم في قرارها النهائي بعدم المضي قدمًا في الشكوى.

أعربت العديد من النساء اللواتي اخترن عدم الإبلاغ عن التحرش عن خوفهن من النبذ الاجتماعي في شبكة مكاتب الكابيتول هيل المترابطة. قال إحداهن: "الكابيتول هيل مكان صغير جدًا، وإذا قررتِ المضي قدمًا في الشكوى، فمن السهل جدًا معرفة من وجّه هذا الادعاء، هل أريد أن تُلطخ سمعتي بهذه الصورة؟ ما هي العواقب الحقيقية غير مجرد توبيخ بسيط؟

"). أضافت: "غالبًا ما يتجنبن المواقف التي قد تؤدي إلى نتائج سلبية، ويعتمدن على شبكة غير رسمية من النساء الموثوقات للتحقق من بعض الأعضاء أو الموظفين". وروت موظفة سابقة أن أحد أعضاء الكونغرس طلب منها ممارسة الجنس: "من الصعب الإفصاح عن الأمر عندما يكون لدى رئيسك أو مديرك التنفيذي أو أي موظف رفيع آخر نفس العقلية لحماية جميع الأعضاء".

شرحت الموظفة السابقة أن النائب نفسه، بعد بضعة أشهر، جذبها إلى حضنه وحاول تقبيلها في مكتبه الخاص بعد أن طلب منها توصيلها إلى مبنى الكابيتول لحضور جلسات التصويت في وقت متأخر من الليل عقب اجتماع عمل. وقالت إنها لم تفكر حتى في اللجوء إلى لجنة الأخلاقيات، نظرًا لطول الإجراءات، ولأن الأمر سيُعرف في مكتبها إذا أبلغت عن النائب. لجنة الأخلاقيات في مجلس النواب، التي يمكنها بدء التحقيقات بشكل مستقل أو تلقي الإحالات، توصي بفرض عقوبات أو توبيخ أو طرد الأعضاء.

وتُجري اللجنة تحقيقات دورية في مزاعم سوء السلوك الجنسي، وتصدر تقارير بنتائج تحقيقاتها





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