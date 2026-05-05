تحذير أمريكي لمواطنيها في السودان بعد هجمات على مطار الخرطوم

دعت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها في السودان إلى البحث عن مأوى في أعقاب هجمات على مطار الخرطوم الدولي، بينما استدعى السودان سفيره في إثيوبيا على خلفية الهجوم.

5 مايو 2026 - 13:26 | آخر تحديث 5 مايو 2026 - 13:26 أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير اً عاجلاً لمواطنيها المتواجدين في السودان ، داعية إياهم إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والبحث عن أماكن آمنة للاختباء والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

يأتي هذا التحذير في أعقاب سلسلة من الهجمات التي استهدفت مطار الخرطوم الدولي، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن سلامة المدنيين والمقيمين في المنطقة. وأكدت الوزارة في بيان رسمي نشر على موقعها الإلكتروني أنها تلقت تقارير موثقة عن وقوع انفجارات متعددة داخل محيط مطار الخرطوم، مع وجود احتمالية امتداد هذه الهجمات لتشمل منشآت حيوية أخرى في العاصمة والولايات المجاورة.

ونصحت الوزارة مواطنيها بالبقاء على اطلاع دائم بالتطورات الأمنية ومتابعة التوجيهات الصادرة عنها، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تتمكن من تقديم أي مساعدة مباشرة لمواطنيها في ظل الظروف الحالية. هذا التحذير يعكس تدهوراً ملحوظاً في الوضع الأمني في السودان، ويأتي في ظل استمرار الاشتباكات العنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي سياق متصل، استدعى وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، السفير السوداني لدى إثيوبيا لإجراء مشاورات عاجلة في الخرطوم، وذلك على خلفية الهجوم الذي استهدف مطار الخرطوم الدولي بطائرة مسيرة في الرابع من مايو الجاري. وأعرب السودان عن استنكاره الشديد لهذا الهجوم، ملقياً بالمسؤولية على أديس أبابا. وتأتي هذه الخطوة في إطار تصعيد دبلوماسي بين البلدين، حيث تتهم الخرطوم أديس أبابا بدعم قوات الدعم السريع، وهو ما تنفيه إثيوبيا بشدة.

من جهة أخرى، أفادت مصادر ميدانية بأن القصف الذي استهدف مطار الخرطوم ركز بشكل أساسي على مدرج الطائرات وبرج المراقبة، مما أدى إلى تعطيل حركة الطيران وإلغاء رحلة مجدولة كانت متجهة إلى مدينة بورتسودان الساحلية. كما أشارت المصادر إلى أن الهجمات لم تقتصر على مطار الخرطوم، بل امتدت لتشمل مواقع أخرى في العاصمة وولايات مختلفة، بما في ذلك القيادة العامة للجيش ومعسكر المرخيات جنوب أم درمان، بالإضافة إلى مواقع في ولايات النيل الأبيض وشمال كردفان والنيل الأزرق.

هذه الهجمات المتزامنة تشير إلى تصعيد كبير في وتيرة العنف، وتزيد من تعقيد الأزمة السودانية. وتشير التقارير الواردة من مصادر متعددة إلى أن قصفاً آخر بطائرة مسيرة استهدف مصنع الإيثانول التابع لمصنع سكر كنانة، وهو أحد أكبر المصانع الصناعية في السودان. وقد أسفر هذا الهجوم عن دمار واسع في عدد من المنشآت الحيوية بالمجمع الصناعي، بما في ذلك مستودعات الوقود، مما يهدد بتأثيرات اقتصادية وخيمة على البلاد.

وعلى الرغم من أن الهجمات لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية حتى الآن، إلا أنها تثير مخاوف كبيرة بشأن سلامة المدنيين والبنية التحتية الحيوية. وتعد هذه الهجمات هي الأولى التي تستهدف المطار المدني الوحيد الذي استأنف نشاطه أواخر العام الماضي، بعد فترة طويلة من التوقف بسبب الاشتباكات العنيفة. وقصفت قوات الدعم السريع خلال الأيام الثلاثة الماضية الأجزاء الجنوبية من ولاية الخرطوم، لكن الهجمات التي استهدفت المطار اليوم تعتبر تطوراً خطيراً يهدد بزيادة الأزمة الإنسانية والاقتصادية في السودان.

الوضع الأمني المتدهور يتطلب تدخلًا عاجلاً من المجتمع الدولي لوقف العنف وحماية المدنيين وإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية المستمرة





