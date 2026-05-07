تحذيرات من أمطار غزيرة وسيول تضرب الرياض وعدة مناطق بالمملكة

المركز الوطني للأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول في الرياض ومناطق جنوبية وغربية، مع تنبيهات من رياح مثيرة للأتربة واضطراب في حالة البحرين الأحمر والعربي.

أصدر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية تقريراً تفصيلياً وشاملاً حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، حيث كشف التقرير عن وجود حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤدي إلى هطول أمطار رعدية تتراوح شدتها ما بين المتوسطة والغزيرة على عدة مناطق واسعة من البلاد.

وأكد المركز أن هذه الموجة المطرية ستشمل بشكل رئيسي مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، حيث من المتوقع أن تكون الأمطار مصحوبة بزخات من البرد، وهو ما قد يؤدي إلى جريان السيول في الأودية ومجاري المياه، مما يتطلب من المواطنين والمقيمين توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن تجمع المياه والمنحدرات الجبلية لضمان سلامتهم الشخصية وتفادي المخاطر المرتبطة بالتدفقات المائية المفاجئة. وفي سياق متصل، أشار التقرير الجوي إلى أن تأثير هذه المنخفضات الجوية سيمتد ليشمل أجزاء من مناطق أخرى في قلب المملكة، بما في ذلك منطقة الرياض ومنطقتي القصيم وحائل والمدينة المنورة.

ومن المتوقع أن تشهد العاصمة الرياض هطول أمطار رعدية قد تكون غزيرة في بعض القطاعات، مما ينذر باحتمالية جريان السيول في بعض الشوارع والمناطق المنخفضة. وفي المقابل، توقع المركز أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة نجران، وهو ما يشير إلى تفاوت في شدة الهطول حسب التضاريس والموقع الجغرافي لكل منطقة، مع استمرار مراقبة التطورات الجوية لحظة بلحظة لتحديث التنبيهات الصادرة للجمهور.

أما فيما يتعلق بالظواهر الجوية الأخرى، فقد حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار تأثير الرياح النشطة التي تثير الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى انخفاض مدى الرؤية الأفقية على الطرقات. وتتركز هذه الرياح في أجزاء من المنطقة الشرقية ونجران، بالإضافة إلى مناطق الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الساحلية من منطقة تبوك.

هذا الوضع الجوي يتطلب من السائقين على الطرق السريعة تقليل السرعة والالتزام بقواعد السلامة المرورية، خاصة في المناطق التي تشهد عواصف رملية قد تحجب الرؤية بشكل مفاجئ، مما يزيد من مخاطر وقوع الحوادث المرورية. وعلى صعيد الحالة البحرية، قدم المركز تحليلاً دقيقاً لسرعة الرياح وارتفاع الموج في المسطحات المائية المحيطة بالمملكة.

ففي البحر الأحمر، تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية، وتتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 كم/ساعة في الجزأين الشمالي والأوسط، مع زيادة ملحوظة في السرعة لتصل إلى 55 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة، مما يرفع ارتفاع الموج إلى أكثر من مترين ونصف في تلك المنطقة، بينما تكون الحالة البحرية في الجزء الجنوبي أكثر استقراراً بسرعة رياح تتراوح بين 15 و30 كم/ساعة وموج خفيف إلى متوسط. أما في الخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح ما بين 15 و35 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف، مما يجعل حالة البحر خفيفة إلى متوسطة الموج بشكل عام.

وفي ختام تقريره، شدد المركز الوطني للأرصاد على أهمية متابعة التحديثات الرسمية التي تصدر عبر القنوات المعتمدة والتطبيقات الذكية الخاصة بالمركز، مؤكداً أن التنسيق مستمر مع كافة الجهات المعنية مثل الدفاع المدني لضمان الاستجابة السريعة لأي حالات طارئة قد تنتج عن هذه التقلبات الجوية. كما دعا الجميع إلى الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم المجازفة بعبور الطرق التي غمرتها المياه، وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات في ظل هذه الظروف المناخية المتقلبة التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن





