تحذير إيراني بإغلاق باب المندب ورسائل أمريكية لتهدئة التوتر

مستشار خامنئي يهدد بإغلاق مضيق باب المندب بعد هجوم إيران الصاروخي على إسرائيل، بينما يسعى ترامب لمنع رد إسرائيلي ويصف الاتفاق مع إيران بأنه قريب.

وجّه علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد ال إيران ي للشؤون الدولية، مساء الأحد رسالة تحذيرية إلى الولايات المتحدة بعد الهجوم الصاروخي ال إيران ي على إسرائيل ردًا على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال ولايتي مخاطبًا واشنطن: "الحماقة الإسرائيلية في بيروت فعّلت الحلقة الأولى من ردنا المتسلسل، وينبغي ألا يدفع الاستقرار الأمني القائم اليوم في باب المندب العدو إلى الوقوع في خطأ في التقدير". وأضاف أن التهديد بإغلاق مضيق باب المندب يأتي في إطار رد متسلسل على أي استفزاز إسرائيلي، محذرًا من مغبة أي تصعيد عسكري في المنطقة.

من جانبه، أفاد الصحفي باراك رافيد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لمنع أي رد إسرائيلي على الهجوم الصاروخي الإيراني، معتبرًا أن الضربات الإيرانية الأخيرة لم تسفر عن إصابات. وأضاف ترامب أن واشنطن باتت "قريبة جدًا من التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيران"، ووصف الاتفاق المرتقب بأنه "جيد"، مؤكدًا أنه لا يريد أن ينهار بسبب التطورات الحالية.

كما أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقييمًا أمنيًا مع وزير الدفاع وكبار قادة الجيش بعد اتصاله بترامب، فيما صرح مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب تستعد لرد قوي عقب وابل الصواريخ الإيرانية. ويأتي هذا التهديد الإيراني بعد أن شنت طهران هجومًا صاروخيًا من عدة موجات على إسرائيل، ردًا على استهداف تل أبيب لضاحية بيروت الجنوبية، وهو ما تعتبره طهران خطًا أحمر في إطار المفاوضات الجارية مع واشنطن.

كما أكد إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، أن الاعتداءات في لبنان وغزة المدعومة أمريكيًا ستؤدي إلى تعزيز عزم محور المقاومة على توسيع الدعم للجبهتين. وفي الوقت نفسه، أعلنت مجموعة الهاكرز الإيرانية "حنظلة" تنفيذ هجوم إلكتروني ضد إسرائيل بالتزامن مع الهجوم الصاروخي. وتستمر التوترات في مضيق هرمز وباب المندب، حيث تهدد إيران بتوسيع نطاق عملياتها العسكرية إلى مناطق بحرية استراتيجية، مما يثير قلق المجتمع الدولي بشأن أمن الملاحة العالمية





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