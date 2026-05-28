تحذيرات من هشاشة الاقتصاد العراقي ودعوات للتحول من الريعية إلى الإنتاجية

خبراء اقتصاد يحذرون من استمرار الاعتماد على النفط ويطالبون بإصلاحات هيكلية لتنويع الاقتصاد وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة والسياحة.

في زيارة حديثة إلى وزارة المالية، أطلق المستشار ال اقتصاد ي الدكتور محمد الفخري والخبير ال اقتصاد ي باسم أنطوان تحذيرات جادة حول هشاشة النموذج ال اقتصاد ي العراق ي، مع استمرار الاعتماد شبه الكامل على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات.

وأكدا أن الوضع الراهن حساس للغاية، في ظل التقلبات الإقليمية والدولية التي تؤثر بشكل مباشر على اقتصاد البلاد، والذي يظل مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسواق الطاقة العالمية. ويشكل النفط نحو 90 بالمئة من الموازنة العامة، مما يطرح تساؤلات جدية حول إمكانية وجود بدائل حقيقية لتنويع مصادر الدخل.

يمتلك العراق إمكانات غير مستغلة في عدة قطاعات واعدة، أبرزها الزراعة التي تتوفر لها أراض خصبة وموارد مائية نسبيا، والصناعة التي يمكن أن تسهم في خلق قيمة مضافة للمواد الأولية، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة التي قد تخفف من الأزمة الكهربائية المزمنة، والسياحة الدينية والثقافية والترفيهية التي تمثل رافدا مهما للاقتصاد. ومع ذلك، فإن تطوير هذه القطاعات يتطلب إصلاحات عميقة تتجاوز مجرد التمويل، لتشمل تحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار، وتحديث البنية التحتية، ومكافحة البيروقراطية، وتعزيز آليات السوق.

وهذا الطرح ينسجم مع توجهات اقتصادية ليبرالية تدعو إلى إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر ليكون المحرك الرئيسي للنمو. عمليا، يعني هذا الانتقال من نموذج الدولة الريعية الذي يعتمد على توزيع العوائد النفطية عبر الإنفاق العام والتوظيف الحكومي، إلى نموذج أكثر إنتاجية يعتمد على اقتصاد متنوع وقادر على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

ويشدد الخبيران على أن التحول الهيكلي ضرورة ملحة لضمان استدامة التنمية وتوفير فرص عمل للأجيال القادمة، داعين إلى وضع خطة وطنية شاملة تشرك جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين لتحقيق هذا الهدف. إن العراق بحاجة إلى إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ هذه الإصلاحات، بعيدا عن المصالح الضيقة والروتين الحكومي، من أجل بناء اقتصاد قوي ومستدام يخدم جميع العراقيين





