تحذير الأطباء من مخاطر الحرارة الشديدة على مشجعي كأس العالم والعاملين بالملاعب

يُسلط الخبراء الضوء على خطر الحرارة المرتفعة والرطوبة الشديدة التي تهدد اللاعبين، الجمهور والعاملين خلال فعاليات كأس العالم، مع ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية شاملة.

يُحذّر عددٌ متزايدٌ من الأطباء من أن خطر الحرارة الشديدة لا يقتصر على اللاعبين داخل ملاعب كأس العالم فحسب، بل يمتد إلى ملايين المشجعين وآلاف العاملين الذين يلامسون أجواء الفعاليات الخارجية.

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تبرز مواقع غير متوقعة كأخطر نقاط تجمع للحرارة، خاصةً في الولايات المتحدة حيث تتابع الجهات المختصة عن كثب ثلاثة ملاعب في مدن مضيفة لتقارير عن "حرارة شديدة" و"رطوبة مرتفعة جداً". يُنقل عن فابيان أروس، طبيب الطب الرياضي في معهد أندروز لصحة الأطفال وخبير معتمد من الفيفا في طب كرة القدم، أن هذه الظروف قد تشكّل تهديدًا صحيًا ليس فقط للرياضيين، بل لكل من يتواجد في محيط الملاعب، بما في ذلك الجماهير، حراس الأمن، موظفو أكشاك الطعام وعمال البناء الذين قد يقضون ساعات طويلة في الهواء الطلق دون الحصول على نفس مستوى الرعاية الطبية والراحة التي تُوفر للرياضيين.

وفي هذا الصدد، يضيف دوغلاس كازا، الأستاذ في مجلس الأمناء بجامعة كونيتيكت والرئيس التنفيذي لمعهد "كوري سترينجر" المتخصص في دراسة تأثيرات الحرارة والرطوبة على الرياضيين والعسكريين والعاملين، أن مدينة ميامي ستحصل على "إشارات تحذير حمراء" بسبب مخاطر الحرارة الشديدة فيها. بينما يخضع اللاعبون لفحوصات طبية دقيقة وتُزوَّد بفترات تبريد ومراقبة مستمرة، تظل الفئات الأخرى معرضة لتهديدات صحية جسيمة.

وقد شهدت مباراة كوت ديفوار ضد الإكوادور التي أقيمت في فيلادلفيا، والتي انتهت بفوز 1-0، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الشكاوى المرتبطة بالحرارة بين المشجعين الذين طلبوا الرعاية الطبية بالمرافق المخصصة بالمستشفى. أكدت كاثلين فاشيو، طبيبة طب الطوارئ في مستشفى جيفرسون أبينغتون، أن معظم الحالات كانت عبارة عن إنهك حراري خفيف، أظهر أعراضًا مثل الصداع، الغثيان، التعب، تقلصات البطن وتشنجات الساقين، وأشارت إلى استعداد الفرق الطبية لتوفير السوائل الوريدية والوسائل اللازمة للوقاية خلال المباريات المقبلة.

وتتجاوز المخاطر المرتبطة بالحرارة حدود الملاعب نفسها، إذ تُنظم الفيفا حفلات مشاهدة جماعية ومهرجانات مشجعين في عدة مدن في الهواء الطلق، ما يزيد من احتمال تعرض الآلاف لدرجات حرارة مرتفعة، خاصةً عند حدوث موجات حر شديدة. يحث الخبراء على اتخاذ إجراءات وقائية شاملة تشمل توفير مرافق تكييف، إمدادات ماء كافية، ومناطق ظل، بالإضافة إلى حملات توعية لتعليم الجمهور كيفية التعامل مع أعراض الإنهاك الحراري والبحث عن الرعاية الطبية عند الحاجة.

إن تجاهل هذه التحذيرات قد يؤدي إلى تفاقم الحالات الصحية وربما وقوع إصابات خطيرة في ظل استمرارية الفعاليات الرياضية على مدار الصيف





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