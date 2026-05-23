تحذيرات دولية مشددة من تفشي فيروس إيبولا في أفريقيا ومخاوف من تحوله إلى جائحة عالمية

منظمة الصحة العالمية ترفع مستوى خطر تفشي سلالة بونديبوجيو من فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى مرتفع جداً، وسط تحذيرات من انتشار العدوى دولياً وإجراءات أمريكية صارمة للحد من انتقال الفيروس.

أطلقت منظمة الصحة العالمية صرخة تحذير مدوية من خطورة الاستخفاف بالتفشي الحالي لفيروس إيبولا في القارة الأفريقية، مؤكدة أن التهاون في التعامل مع هذه الأزمة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة تتجاوز الحدود الوطنية لجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا.

وأوضح المسؤولون في المنظمة أن حالة إصابة واحدة فقط قد تكون كافية لنقل الفيروس إلى مناطق جديدة، مما يهدد بتحويل تفشٍ محلي إلى أزمة صحية دولية. تكمن الخطورة الكبرى في أن السلالة المنتشرة حالياً تُعرف باسم بونديبوجيو، وهي سلالة نادرة وفتّاكة لا يتوفر لها لقاح وقائي حتى الآن، مما يجعل سبل المواجهة تقتصر على إجراءات العزل والوقاية البدائية والتدخلات العلاجية الداعمة، وهو ما يضع ضغوطاً هائلة على الأنظمة الصحية في المنطقة.

وفيما يتعلق بالأرقام والإحصائيات، كشفت التقارير الصادرة عن وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية عن وضع مأساوي، حيث تم رصد المئات من الحالات المشتبه بها التي تجاوزت 700 حالة، مع تسجيل وفيات مشتبه بها وصلت إلى نحو 177 حالة، بينما تم تأكيد إصابة 82 شخصاً بوفيات مؤكدة. وفي أوغندا المجاورة، تم تأكيد حالتين إصابة، مما يشير إلى بدء تحرك الفيروس عبر الحدود.

ويرجع انتشار هذا الفيروس القاتل إلى الاتصال المباشر بسوائل الجسم للمصابين أو ملامسة المواد الملوثة بها، أو حتى التعامل مع جثث المتوفين، حيث يسبب المرض أعراضاً حادة تشمل الحمى الشديدة، وآلاماً مبرحة في الجسم، والقيء والإسهال المستمر، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى الوفاة في حال عدم التدخل السريع. وقد رفعت منظمة الصحة العالمية مستوى الخطر الوطني في الكونغو إلى مستوى مرتفع جداً، معتبرة أن الوضع يمثل حالة طوارئ تثير قلقاً دولياً واسع النطاق.

من جانبها، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات وقائية صارمة وغير مسبوقة، حيث قامت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بفرض حظر مؤقت على دخول المقيمين الدائمين الشرعيين الذين تواجدوا في جمهورية الكونغو الديمقراطية أو أوغندا أو جنوب السودان خلال فترة 21 يوماً السابقة لوصولهم. وقد استند هذا القرار إلى البند 42 من قانون الصحة العامة الأمريكي، الذي يمنح السلطات الصحية صلاحيات واسعة لمنع دخول المهاجرين للحد من انتشار الأمراض المعدية.

ويعد هذا الإجراء لافتاً لأن حاملي البطاقات الخضراء كانوا عادةً في مأمن من قيود الدخول السابقة، بما في ذلك تلك التي فرضت خلال جائحة كوفيد-19. وفيما يخص الوضع الميداني، تشهد بعض المناطق الموبوءة حالة من الغضب الشعبي والاضطرابات، حيث أقدم محتجون على إحراق خيام تابعة للمستشفيات الميدانية نتيجة الاستياء من عمليات الدفن السريعة للضحايا، والتي اعتبرها الأهالي انتهاكاً لتقاليدهم، مما يعقد جهود الفرق الطبية في السيطرة على الفيروس.

لقد لفتت منظمة الصحة العالمية الانتباه إلى وجود تفاوت في الاهتمام العالمي، حيث حظيت بعض الفيروسات الأخرى باهتمام إعلامي ودولي واسع بينما ظل إيبولا في الكونغو بعيداً عن الأضواء، رغم فداحة نتائجه. وأكد الخبراء أن أمن العالم الصحي مرتبط بقدرتنا على احتواء الفيروس في منبعه، مشددين على ضرورة توفير الدعم اللوجستي والمالي للدول المتضررة لمنع تحول هذا التفشي إلى كارثة عالمية.

إن غياب اللقاح لسلالة بونديبوجيو يجعل من الضروري تعزيز الرقابة الصحية على الحدود وتشديد بروتوكولات التتبع للمخالطين، لضمان عدم تسلل الفيروس إلى دول أخرى، خاصة في ظل حركة السفر والتنقل المستمرة، وهو ما يتطلب تضافراً دولياً يتجاوز مجرد إطلاق التحذيرات إلى تقديم مساعدة فعلية وملموسة على أرض الواقع لإنقاذ الأرواح والحد من انتشار الموت في القارة السمراء





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيبولا منظمة الصحة العالمية الكونغو الديمقراطية سلالة بونديبوجيو الصحة العامة

United States Latest News, United States Headlines