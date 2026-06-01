تحذير من أمطار رعدية ورياح نشطة في مرتفعات جازان وعسير ومكة اليوم

المركز الوطني للأرصاد يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة على مرتفعات جنوب المملكة، مع تنبيهات لحدوث غبار وعواصف ترابية وتأثيرات على الحالة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي.

استنتج المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الأمطار الرعدية ستستمر اليوم الثاني من الأسبوع على مناطق مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، حيث ستحملها رياح نشطة قد تقلل من مدى الرؤية الأفقية في بعض المواقع.

وأوضح التقرير اليومي أن حالة الطقس الماطرة ستحيط بالجبال الجنوبية الغربية والغربية، مع رياح مرافقة قوية قد تنعكس على سلوك القيادة في الطرق الوعرة وتستدعي اتخاذ الحيطة والحذر من قبل السائقين. كما شدد المركز على ضرورة متابعة التنبيهات الصادرة عن الجهات المختصة لتفادي أي مخاطر محتملة نتيجة تدهور الظروف المناخية. من جانب آخر، استمر تأثير الرياح النشطة التي تثير الغبار والرمال في مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية والرياض والقصيم وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة.

وتُتوقع أن تسبّب هذه الرياح عواصف ترابية في المناطق المكشوفة والطرق السريعة، ما يتطلب من المواطنين توخي الحذر والحد من الأنشطة الخارجية غير الضرورية، خاصةً في ساعات الصباح الباكر والمسائية حيث تكون كثافة الغبار أعلى. وقد نبه المركز إلى أن هذه الظواهر قد تؤدي إلى تدهور جودة الهواء في بعض المناطق، الأمر الذي يستدعي ارتداء أقنعة واقية للأطفال وكبار السن.

فيما يخص الظروف البحرية، حدد المركز أن الرياح السطحية على البحر الأحمر ستتجه شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 15 و35 كيلومتراً في الساعة في الجزأين الشمالي والوسط، وتصل إلى 45 كيلومتراً في الساعة باتجاه خليج العقبة. أما في الجزء الجنوبي من البحر الأحمر فستكون الرياح شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12 إلى 28 كيلومتراً في الساعة.

ويتوقع ارتفاع الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف في الشمال والوسط، وقد تصل إلى مترين في خليج العقبة، بينما يكون الارتفاع في الجنوب بين نصف متر ومتر. وستكون حالة البحر خفيفة إلى متوسطة في الشمال والوسط، وخفيفة في الجنوب. وفي الخليج العربي، ستسود رياح شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18 إلى 38 كيلومتراً في الساعة في الشمال والوسط، وشمالية غربية إلى غربية بسرعة 25 إلى 45 كيلومتراً في الساعة في الجزء الجنوبي.

وستتراوح ارتفاعات الأمواج من نصف متر إلى متر ونصف في الشمال والوسط، ومن متر إلى مترين في الجنوب، مع حالة بحرية خفيفة إلى متوسطة في الشمال والوسط ومتوسطة في الجنوب. هذه التفاصيل تساعد الصيادين والناقلين البحريين على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على سلامة عملياتهم





OKAZ_online / 🏆 17. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

المركز الوطني للأرصاد أمطار رعدية رياح نشطة غبار ترابي البحر الأحمر

United States Latest News, United States Headlines