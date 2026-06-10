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تحذيرات طبية من مخاطر نظام الطيبات كبديل للعلاج الدوائي في العالم العربي

صحة News

تحذيرات طبية من مخاطر نظام الطيبات كبديل للعلاج الدوائي في العالم العربي
نظام الطيباتالإنسولينمرضى السكري
📆6/10/2026 2:49 AM
📰skynewsarabia
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امتد الجدل حول نظام الطيبات الغذائي إلى عدة دول عربية، مع تحذيرات رسمية وطبية من خطورة التخلي عن الإنسولين أو اعتماد الأنظمة الغذائية بديلاً عن الأدوية الموصوفة، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات تهدد الحياة.

يشهد العالم العربي جدلا واسعا حول ما يعرف ب نظام الطيبات الغذائي، حيث حذرت أوساط طبية رسمية ومتخصصة من مخاطر الاعتماد على هذا النظام كبديل للعلاج الدوائي، خاصة ل مرضى السكري الذين يعتمدون على الإنسولين .

وقد.buttonPanel جدل في مصر بعد تصريحات أطلقها طبيب michيPUT, مما دفع السلطات إلى حظر نشر أي مواد عنه وشطبه من نقابة الأطباء لترويجه آراء غير مثبتة علميا. وأكد خبراء أن الإنسولين علاج أساسي لا يمكن الاستغناء عنه لمن يحتاجه، وأن التوقف عنه دون إشراف طبي قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة تشمل ارتفاع السكر الحاد، الحماض الكيتوني، الدخول إلى العناية المركزة، وربما الوفاة.

كما شددوا على أن الأنظمة الغذائية لا تحل محل الأدوية إلا بقرار طبي بعد تقييم دقيق للحالة، مؤكدين أن نظام الطيبات يفتقر إلى الأدلة العلمية وقد يشكل خطرا على المرضى، خاصة المصابين بأمراض مزمنة أخرى مثل أمراض القلب وارتفاع الضغط. ونصحوا بعدم اتباع أي نظام أو تعديل الأدوية دون استشارة الطبيب، مشيرين إلى أن التغذية العلاجية يجب أن تكون مخصصة لكل مريض وفق تقييم طبي متكامل

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نظام الطيبات الإنسولين مرضى السكري العلاج الدوائي المضاعفات الصحية

 

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