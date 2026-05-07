تحذيرات طبية من تناول الزبادي في الساعات المتأخرة: كيف يؤثر التوقيت على صحة جهازك الهضمي؟

دليل شامل يوضح تأثير تناول الزبادي ليلاً على عملية الهضم وجودة النوم، مع استعراض نصائح طبية لتجنب الحموضة والانتفاخ واقتراح بدائل صحية خفيفة.

يعتبر الزبادي واحداً من أبرز الأطعمة التي تحظى بتوصيات واسعة من قبل خبراء التغذية والأطباء حول العالم، وذلك لما يمتلكه من قيمة غذائية استثنائية تجعل منه غذاءً متكاملاً.

فهو ليس مجرد وجبة خفيفة، بل هو مصدر غني جداً بالكالسيوم الذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز كثافة العظام وحماية الأسنان من التسوس، بالإضافة إلى احتوائه على البروتينات الضرورية لبناء العضلات وترميم الأنسجة. علاوة على ذلك، يشتهر الزبادي بكونه مستودعاً للبروبيوتيك، وهي البكتيريا النافعة التي تعيد توازن الميكروبيوم في الأمعاء، مما ينعكس إيجاباً على كفاءة امتصاص العناصر الغذائية وتقوية جهاز المناعة البشري بشكل عام، مما يجعله خياراً مفضلاً للكثيرين في نظامهم الغذائي اليومي.

ومع ذلك، يشير المتخصصون إلى أن الاستفادة القصوى من هذه الفوائد لا تتوقف فقط على جودة الطعام ومكوناته، بل ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوقيت الذي يتم فيه تناوله. وفي هذا الصدد، سلط الدكتور سوكريت سينغ سيثي، استشاري أمراض الجهاز الهضمي في مستشفى نارايانا بالهند، الضوء على نقطة جوهرية تتعلق بتناول الزبادي خلال فترة الليل، خاصة في فصل الصيف.

وأوضح الطبيب عبر تقرير نشره موقع هندوستان تايمز أن الزبادي يُصنف ضمن الأطعمة ذات القوام الكثيف والثقيل نسبياً، وهو ما يتطلب من الجهاز الهضمي بذل مجهود إضافي وعمليات كيميائية معقدة لتحليله وامتصاصه. وبما أن الجسم يكون في ذروة نشاطه الحيوي والتمثيلي خلال ساعات النهار، فإن المعدة تكون أكثر قدرة على التعامل مع هذه الكثافة بكفاءة عالية، بينما تنخفض سرعة عمليات الأيض والتمثيل الغذائي بشكل ملحوظ عند حلول الليل ودخول الجسم في حالة من الاسترخاء والراحة استعداداً للنوم.

ويحذر الدكتور سيثي من أن تناول الزبادي الكثيف في وجبة العشاء ثم الانتقال مباشرة إلى وضعية الاستلقاء للنوم قد يؤدي إلى مشاكل هضمية مزعجة. ففي هذه الوضعية، تتباطأ حركة الأمعاء بشكل أكبر، مما قد يتسبب في بقاء الزبادي لفترة طويلة داخل المعدة دون هضم كامل، وهذا بدوره يؤدي إلى حدوث ارتداد مريئي أو شعور بالحموضة والحرقان في منطقة الصدر.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل إن بقاء المواد غير المهضومة في الأمعاء لفترات طويلة يحفز عملية التخمر البكتيري، وهو ما ينتج عنه تصاعد الغازات والشعور بالانتفاخ والضغط في منطقة البطن، وهو ما يؤثر سلباً وبشكل مباشر على جودة النوم ويسبب الأرق أو الاستيقاظ المتكرر نتيجة عدم الارتياح الجسدي. ولتقديم حلول عملية تتناسب مع رغبة الأشخاص في تناول منتجات الألبان مساءً، نصح استشاري الجهاز الهضمي باستبدال الزبادي الكثيف بمشروب اللبن الرائب المخفف.

وأوضح أن اللبن الرائب يتميز بكونه أخف بكثير على المعدة وأسرع في عملية الهضم والامتصاص، نظراً لانخفاض نسبة الدهون واللاكتوز فيه مقارنة بالزبادي الكامل الدسم. ويقدم اللبن الرائب مجموعة من المزايا الليلية، منها قدرته العالية على ترطيب الجسم دون إضافة سعرات حرارية مرتفعة، وكونه يعمل كملطف لبطانة المعدة، مما يقلل من فرص حدوث التهيج أو الحموضة الليلية، ويسمح للجسم بالراحة دون إثقال كاهل الجهاز الهضمي بمهام شاقة أثناء النوم.

وفي الختام، يؤكد الخبراء أن القاعدة الذهبية في التغذية هي المواءمة بين نوع الطعام وحالة الجسم الفسيولوجية. لذا، فإن الوقت المثالي لتناول الزبادي بكافة أنواعه هو خلال فترة الغداء أو في الساعات النهارية، حيث تكون عمليات الهضم في أعلى مستوياتها، مما يضمن للجسم امتصاص كافة الفيتامينات والمعادن الموجودة فيه دون التعرض لأي آثار جانبية. أما في الساعات المتأخرة، فإن الخيار الأذكى هو التوجه نحو البدائل السائلة والخفيفة التي تضمن نوماً هادئاً وصحة هضمية مستدامة





الزبادي الجهاز الهضمي التغذية السليمة نصائح طبية اللبن الرائب

