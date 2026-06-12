تحذيرات إسرائيلية من خداع ترامب وإدارة ترامب في المفاوضات النووية مع إيران

محللون إسرائيليون يحذرون من أن الاتفاق النووي الأمريكي الإيراني المقترح قد يخدع إسرائيل ويسمح لإيران بالحفاظ على部分 من برامجها النووية، مع مخاطر جديدة على أمن إسرائيل إذا انسحبت أمريكا من المنطقة.

في ظل التطورات المتسارعة في المحادثات بين الولايات المتحدة و إيران ، تزايدت أصوات المحللين ال إسرائيل يين الذين يحذرون من genre من المفاوضات التي يمكن أن تخدم المصالح الأمريكية على حساب حلفائها في المنطقة.

الصحفي الإسرائيلي أمير بوخبوط، في منشور على تلغرام، أعرب عن مخاوفه من أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد يخدع إسرائيل مرة أخرى إذا قبلت إيران صفقة تمنحها حصانة سياسية عبر اتفاق مع واشنطن. وقال بوخبوط إن الإيرانيين قد يحاولون تسويق أي اتفاق كإنجاز دبلوماسي، لكنه استدرك بأن أي اتفاق لا يشمل إزالة اليورانيوم المخصب من إيران سيكون مجرد فشل سياسي وعسكري.

وأضاف أن المسألة الأكثر إلحاحاً هي ما إذا كانت الولايات المتحدة ستنسحب من المنطقة، مما يقيد حرية إسرائيل في التصرف عسكرياً ضد إيران وحلفائها مثل حزب الله في لبنان. هذه النقطة تذكر بضرورة أن تأخذ إسرائيل في الاعتبار عدم استقرار المنطقة في حال غياب الالتزام الأمريكي المباشر. من ناحية أخرى، يبدو أن هناك تصديقاً متزايداً بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين من أن اتفاقاً وشيكاً سيُوقع قريباً.

مسؤول رفيع في البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة ستتسلم المواد النووية المخصبة كجزء من الصفقة، وأن مذكرة التفاهم تهدف إلى تحقيق سلام طويل الأمد في المنطقة ووقف الدعم الإيراني للجماعات المسلحة. ومع ذلك، لا تزال هناك شكوك عميقة داخل الأوساط الإيرانية نفسها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قال إن الجانبين وصلا إلى تفاهم بشأن غالبية القضايا الخلافية، لكن وكالة فارس الإيرانية وجهت انتقادات لاذعة لوزير الخارجية عباس عراقجي، متهمة إياه بالغموض في التعامل مع التصريحات الأمريكية.

هذا الانقسام الداخلي قد يعكس صراعاً بين التيار المتشدد pose which تريد استخدام البرنامج النووري كأوراق ضغط، والتيار الدبلوماسي الذي يبحث عن تخفيف العقوبات. على الصعيد الإقليمي، تظهر متغيرات جديدة قد تؤثر على مسار المفاوضات. وزير الخارجية الهندي أعرب عن احتجاج شديد لنظيره الأمريكي بسبب قصف سفن تجارية هنود في خليج عمان، مما يبرز مخاطر التصعيد على التجارة العالمية.

كما أن انخفاض أسعار النفط بأكثر من 3% بعد إعلان الطرفين عن قرب التوصل إلى اتفاق يشير إلى تأثير هذه المحادثات على الأسواق العالمية. وفي تطور مثير، كشفت شبكة سي إن إن أن الجيش الأمريكي كان قد جهز مهمة برية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني، لكن الرئيس ترامب أوقفها، مما قد يعني أن الإدارة الأمريكية تفضل الحل الدبلوماسي على التصعيد العسكري.

هذه المعطيات مجتمعة تشكل صورة معقدة من المفاوضات الجارية، حيث تتصارع المصالح الاستراتيجية، وتقلبات المنطقة، وعوامل الضغط الداخلية في كلا البلدين، مما يجعل التنبؤ بنتيجة الاتفاق النهائي أمرًا صعبًا





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