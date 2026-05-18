تحذير ترامب من أن لا يمكنك النظر إلى الأرقام بشكل حقيقي حتى تنتهي الحرب، وتوقع بنك "أوف أمريكا" تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2027

في الوقت الذي رجحت فيه مؤسسات مالية كبرى تأجيل أي خفض للفائدة حتى عام 2027، حذر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من أن لا يمكنك النظر إلى الأرقام بشكل حقيقي حتى تنتهي الحرب. وفي السياق ذاته، توقع بنك "أوف أمريكا" أن يؤجل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من عام 2027، متراجعا عن توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى خفضين محتملين خلال العام الجاري. كما أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكية استمرار متانة الاقتصاد، بعدما أضافت الشركات الأمريكية 115 ألف وظيفة في نيسان/أبريل الماضي، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى 65 ألف وظيفة فقط. ويتزايد المخاوف داخل الأسواق الأمريكية من أن تؤدي الحرب المستمرة على إيران إلى إطالة أمد الضغوط الاقتصادية، مع ارتفاع تكاليف الطاقة وتزايد الإنفاق العسكري، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول من المتوقع.

تحذير ترامب توقعات بنك \أوف أمريكا\ خفض أسعار الفائدة سوق العمل الأمريكي تضخم حرب على إيران ارتفاع تكاليف الطاقة ارتفاع الإنفاق العسكري

