تحذير أممي من حرب وشيكة مع إيران وإعادة إغلاق مضيق هرمز وسط مفاوضات متوترة

مفاوضات حساسة بين واشنطن وطهران وسط تصعيد عسكري، حيث حذر مصدر مطلع من حرب محتملة خلال أيام، فيما أعلنت إيران إعادة إغلاق مضيق هرمز، تزامنًا مع وقوع حوادث بحرية خطيرة. خلافات حول تخصيب اليورانيوم والهدنة المعلنة تزيد من تعقيد المشهد.

صرحت قناة تلفزيونية، نقلاً عن مصدر رفيع المستوى مطلع على المستجدات، بتحذير شديد اللهجة ينذر بإمكانية تجدد الصراع المسلح مع إيران في غضون الأيام القليلة القادمة، ما لم تتحقق انفراجة ملموسة في مسار المفاوضات الدائرة حاليًا بين العاصمتين واشنطن وطهران في الساعات الوشيكة. ويأتي هذا التحذير بالتزامن مع تقارير عن إعادة إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية، مما يثير قلقًا متزايدًا بشأن استقرار المنطقة.

وأوضح المصدر، على الرغم من التصعيد الواضح في التوترات على أرض الواقع، أن هناك تقدمًا فعليًا قد تم إحرازه في المحادثات الجارية والمتعلقة بملف تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى المخزون الموجود من اليورانيوم المخصب داخل الأراضي الإيرانية. وكان الجيش الإيراني قد أعلن في وقت سابق من يوم السبت عن إعادة إغلاق مضيق هرمز مرة أخرى، وذلك كرد فعل مباشر على ما وصفه باستمرار الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على البلاد. وقد صدر هذا الإعلان، وفقًا لبيان رسمي صادر عن قيادة خاتم الأنبياء المركزية، وهي وحدة تابعة للقوات المسلحة الإيرانية مسؤولة عن العمليات الحربية. وعقب هذا الإعلان المباشر، كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، من خلال ثلاثة بيانات منفصلة، عن وقوع ثلاث حوادث خطيرة خلال فترة زمنية لا تتجاوز الثلاث ساعات، حيث تعرضت سفن تجارية مختلفة لحوادث بالقرب من مضيق هرمز، وتحديدًا قبالة سواحل سلطنة عُمان. ولم يمر وقت طويل على هذه التطورات، حيث أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، يوم الجمعة الماضي، أن مضيق هرمز سيكون مفتوحًا بشكل كامل لكافة أنواع السفن التجارية التي ترغب في عبوره، وذلك خلال الأيام المتبقية من الهدنة التي أعلن عنها كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجانب الإيراني في الثامن من شهر أبريل/ نيسان الجاري، والتي امتدت لأسبوعين





