تحذيرات من تكرار فيضان النيل: ارتفاع منسوب السد العالي وسط قلق بشأن سد النهضة

يحذر أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا عباس شراقي من احتمالية تكرار فيضان النيل بسبب ارتفاع منسوب السد العالي وتباطؤ التصريف من سد النهضة، ويدعو إلى اتخاذ إجراءات وقائية لتجنب أزمة مائية أخرى.

أعلن الدكتور عباس شراقي ، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن ارتفاع منسوب المياه في السد العالي ، مشيراً إلى زيادة الإيراد المائي رغم قلة التصريف من سد النهضة الإثيوبي. وأوضح شراقي أن التوربينات في سد النهضة تعمل بشكل أقل، مما يؤثر على معدل التصريف. وأضاف أنه مع اقتراب موسم الأمطار الجديد، من الضروري تفريغ جزء من مخزون بحيرة سد النهضة تدريجياً لتجنب تكرار الفيضانات التي شهدتها المنطقة في الماضي.

وحذر من أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى فتح بوابات المفيض العلوي في سد النهضة خلال موسم الأمطار الغزيرة، مما قد يتسبب في فيضان النيل وغرق السودان.\تحدث الدكتور شراقي عن منسوب بحيرة سد النهضة، مشيراً إلى أنها وصلت إلى أقصى ارتفاع لها عند الافتتاح الرسمي في 9 سبتمبر 2025، حيث بلغ منسوبها 640 متراً فوق سطح البحر. وأوضح أنه في حال تشغيل التوربينات بانتظام، سينخفض المنسوب تدريجياً. وذكر أن البحيرة تسجل حالياً، في 10 أبريل 2026، منسوب 629 متراً، بانخفاض طفيف يعادل 17 مليار متر مكعب، وذلك نتيجة لضعف التشغيل. كما شدد على أهمية الاستعداد لموسم الأمطار القادم، الذي يبدأ في شهر مايو، من خلال تفريغ جزء من المخزون في سد النهضة، كما تفعل السدود السودانية، لتجنب الحاجة إلى فتح بوابات المفيض العلوي على نطاق واسع وتكرار الفيضانات.\أشار شراقي إلى أن معدل الإيراد المائي الحالي عند سد النهضة هو الأقل على مدار العام، حيث يصل إلى 12 مليون متر مكعب/يوم، ومن المتوقع أن يرتفع تدريجياً مع بداية تساقط الأمطار في الموسم الجديد، ليصل إلى 21 مليون متر مكعب/يوم في مايو، ثم 60 مليون متر مكعب/يوم في يونيو. كما لفت إلى أن متوسط الأمطار على الهضبة الاستوائية، التي تغذي بحيرة فيكتوريا، أعلى من المتوسط حتى الآن، ومن المتوقع أن يستمر بهذا المعدل حتى يونيو القادم. وخلص إلى أن الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لتجنب تكرار الأزمات المائية التي شهدتها المنطقة، مؤكداً على أهمية التعاون الإقليمي في إدارة الموارد المائية بشكل مستدام





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines