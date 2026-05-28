تحذيرات أوروبية من الفخ الروسي في ملف الوساطة الأوكرانية

مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس تحذر من الانجرار وراء تعيين وسيط دون استراتيجية واضحة، وسط تباين أوروبي وضغوط أوكرانية لتعزيز دور التكتل في مواجهة روسيا.

شهدت مدينة ليماسول القبرصية اجتماعات مكثفة لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ، حيث تصدرت التحذيرات من التلاعب الروسي أجندة النقاشات. وقد وجهت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ، كايا كالاس ، تنبيها شديد اللهجة إلى ضرورة تجنب دول التكتل السقوط فيما وصفته بالفخ الروسي، وذلك في سياق المداولات الجارية حول تعيين وسيط أوروبي يتولى قيادة مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا .

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تتردد فيه أفكار داخل الأوساط الأوروبية تشير إلى أن اللحظة الراهنة قد تكون مواتية لفتح قنوات حوار مع موسكو، خاصة مع انشغال الولايات المتحدة بملفات إقليمية أخرى وعلى رأسها المسألة الإيرانية، فضلا عن القراءة التي تشير إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بات في موقع دفاعي يجعله أكثر مرونة. وبالرغم من بدء تداول أسماء محتملة للقيام بدور الوسيط، إلا أن كالاس أكدت أن روسيا تسعى جاهدة لإغراق الأوروبيين في نقاشات هامشية حول هوية المحاور بدلا من التركيز على جوهر الاستراتيجية، مشددة على أن التفاوض يجب أن يكون عملا جماعيا منظما يستند إلى رؤية استراتيجية مسبقة وليس مجرد اختيار شخصية دبلوماسية.

وفي ظل تعثر الوساطة الأمريكية بين كييف وموسكو، تزايدت الضغوط الأوكرانية على الاتحاد الأوروبي ليتولى دورا قياديا أكبر، بعد أن ظل التكتل لفترة طويلة في المرتبة الثانية خلف واشنطن. وقد ظهر تباين واضح في وجهات النظر بين الوزراء المشاركين، حيث دعت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل رايزينغر إلى البدء الفوري في التحضيرات تلبية لتطلعات أوكرانيا، بينما رأى وزراء آخرون أن الأولوية القصوى يجب أن تكون لإجبار الرئيس الروسي على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بنية صادقة للوصول إلى سلام عادل ودائم.

ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الليتواني كيستوتيس بودريس على أن الوقت الحالي ليس مناسبا للبحث في أسماء المفاوضين، بل يجب استغلاله في مناقشة السبل الكفيلة بممارسة ضغوط إضافية ومؤثرة على الجانب الروسي لضمان تحقيق نتائج ملموسة على الأرض. أما فيما يخص المقترحات الروسية، فقد حاول فلاديمير بوتين التدخل في هذا النقاش باقتراح المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر كوسيط، وهي الفكرة التي قوبلت برفض قاطع وسريع من قبل الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد.

وفي حين أبدت كايا كالاس استعدادها لتولي هذه المهمة لقدرتها على إحباط مكائد الكرملين، إلا أن دبلوماسيين أوروبيين أشاروا إلى أن عداءها الشديد لبوتين قد يجعل من الصعب اختيارها في هذا المنصب الحساس. وأوضحت كالاس أن تحديد ما سيتم التفاوض عليه يسبق تحديد من سيتفاوض، داعية إلى وضع خطوط حمراء واضحة تشمل وقف إطلاق النار كشرط مسبق، ورفض الاعتراف بالسيادة الروسية على الأراضي المحتلة، وضمان محاسبة موسكو على الجرائم المرتكبة.

وعلى صعيد البدائل، يبدو أن اسم أنغيلا ميركل لم يعد مطروحا على الطاولة، مما يفتح الباب أمام إسناد المهمة لرؤساء دول أعضاء، حيث برز اسم الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب الذي يمتلك علاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وهو ما أيدته وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونن. وبالتوازي مع هذه النقاشات السياسية، شهد الاجتماع حضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، فيما أكدت مجموعة تنسيق الغاز عدم وجود مخاوف فورية بشأن إمدادات الطاقة للشتاء.

وفي سياق اقتصادي مرتبط، حذر فيليب لين من البنك المركزي الأوروبي من أن التوترات الناجمة عن حرب إيران قد تؤدي إلى موجة تضخم ممتدة تؤثر على استقرار الأسعار في القارة العجوز، مما يضيف تعقيدات اقتصادية إلى المشهد السياسي المتأزم أصلا





