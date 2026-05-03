تحذيرات إيرانية من التدخل في شريان الحياة العالمي وتصعيد التوترات مع واشنطن

تصريحات لمستشار المرشد الإيراني حول مضيق هرمز، وتطورات الملف النووي، وجهود دبلوماسية لإنهاء التوترات مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تحذيرات إسرائيلية واستعدادات محتملة لعمل عسكري.

حذر مستشار المرشد ال إيران ي الأعلى علي أكبر ولايتي من أن أي تدخل في شريان الحياة العالمي سيؤدي إلى عواقب وخيمة. وأشار في سلسلة تغريدات على منصة إكس إلى أن تصرفات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الطائشة لا يمكن أن تخفي الحقائق الجيوسياسية المتغيرة، مؤكداً على تدهور الأوضاع الاستراتيجية للولايات المتحدة، بما في ذلك انسحابها من ألمانيا وإضعاف حلف الناتو، بالإضافة إلى المشاكل التقنية المتكررة في أسطولها البحري.

وأضاف ولايتي أن تهديدات ترامب بإحداث مجاعة في إيران تتجاهل الدور المحوري الذي تلعبه إيران في تأمين الأمن الغذائي العالمي وسلسلة إمداد الأسمدة الكيميائية عبر مضيق هرمز، واصفاً عالم السياسة بأنه يختلف تماماً عن عالم أفلام المغامرات. في سياق متصل، أكدت استخبارات الحرس الثوري الإيراني أن هامش المناورة المتاح للولايات المتحدة في الملف النووي الإيراني قد تقلص بشكل كبير، وذلك في ظل الظروف الميدانية والدبلوماسية الضاغطة.

وتسعى إيران إلى تعزيز أمن التوريد وتنويع شراكاتها التجارية، حيث استبدلت موانئ الإمارات بنظيرتها الباكستانية، مما يعيد رسم خريطة الربط التجاري والإقليمي. كما كشف عضو لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني عن طلب المرشد الأعلى عدم مناقشة الملف النووي خلال أي مفاوضات مستقبلية. وفي تطور لافت، تمكنت ناقلة نفط إيرانية ضخمة، تحمل شحنة بقيمة 220 مليون دولار، من الإفلات من الحصار البحري الأمريكي والوصول إلى المياه الإندونيسية.

وقدمت إيران مقترحاً معدلاً للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يهدف إلى إنهاء التوترات في المنطقة، بما في ذلك الحرب في إيران ولبنان، إلا أن الرئيس ترامب لم يستبعد إمكانية شن هجمات جديدة على إيران. وأشار إلى أنه ينتظر الصياغة النهائية للمقترح الإيراني، مع التأكيد على أن خيار الهجوم لا يزال مطروحاً في حال تصرفت طهران بشكل غير مسؤول.

ويتضمن المقترح الإيراني مهلة شهر للتفاوض بشأن إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري، بالإضافة إلى وضع حد نهائي للحرب في إيران ولبنان. في المقابل، اتهمت إيران الولايات المتحدة بالاستيلاء على سفنها، واعتبرت ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وتواصل إيران جهودها الدبلوماسية من خلال باكستان كوسيط، حيث قدمت ردها المكون من 14 بنداً، والذي يتضمن رؤيتها لإنهاء الصراع.

وفي إسرائيل، يرى وزير الطاقة أن إيران أمام خيارين لا ثالث لهما، بينما تستعد إسرائيل لاحتمال شن الولايات المتحدة هجوماً على إيران قريباً. كما انضمت شخصية بارزة من الإدارة الأمريكية السابقة، نيك ستيوارت، إلى فريق التفاوض مع إيران. وتؤكد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أنه لا يوجد حد أقصى لتخصيب اليورانيوم طالما يتم ذلك تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

إيران الولايات المتحدة مضيق هرمز الملف النووي دونالد ترامب

United States Latest News, United States Headlines