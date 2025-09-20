تحذيرات من مضاعفات كورونا بين الشباب والأطفال: دراسة تكشف المخاطر

تحذر دراسة حديثة من تفاقم مضاعفات كوفيد-19 بين الشباب والأطفال، وتوضح الأعراض التي تستدعي تدخلاً طبيًا عاجلاً. كما تسلط الضوء على تأثير متحور أوميكرون على زيادة الإصابات والمضاعفات.

حذرت الدكتورة ليودميلا لابا، أخصائية أمراض الباطنة، من تزايد خطورة ال مضاعفات الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد بين فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و40 عامًا. وأشارت إلى أن هذا الفيروس يواصل إظهار سلوك عدواني وقدرة فائقة على البقاء في الجسم لفترة طويلة، حتى بعد انتهاء المرحلة الحادة من المرض. ووفقًا لما نشره موقع aif.

ru، بينت الدكتورة لابا أن الضرر غالبًا ما يكون ناتجًا عن التسمم البروتيني، حيث يمكن أن ترتفع مستويات الأجسام المضادة لدى المرضى بشكل كبير، لتصل إلى مستويات تتراوح بين 1000 و3000، مقارنة بالمعدل الطبيعي الذي يبلغ حوالي 10 فقط. هذا الارتفاع الكبير في الأجسام المضادة يشير إلى استمرار رد فعل الجهاز المناعي بشكل مفرط، مما قد يؤدي إلى تلف الأعضاء والأنسجة على المدى الطويل. وأكدت على أهمية المتابعة الدقيقة للحالة الصحية بعد الإصابة لتجنب التدهورات المفاجئة. \وأضافت الدكتورة لابا أن هناك مجموعة من الأعراض التي تستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، وتتضمن هذه الأعراض الشعور بعدم الارتياح الداخلي والإرهاق الشديد والضعف العام، بالإضافة إلى الإحساس بانهيار الجسم، وفقدان أو تغير حاسة الشم، وتيبس وآلام المفاصل، والسعال المصحوب ببلغم ضاغط وصعوبة في التنفس (ضيق التنفس). وأوضحت أن هذه العلامات قد تكون مؤشرًا على وجود التهابات متعددة تتطلب علاجًا فوريًا ومكثفًا. وشددت على ضرورة عدم التهاون مع هذه الأعراض والتوجه الفوري إلى الطبيب لتقييم الحالة وتلقي العلاج المناسب. كما نوهت بأهمية إجراء الفحوصات اللازمة لتحديد مدى تأثير الفيروس على الأعضاء المختلفة، وتقديم الدعم اللازم للمريض لتحسين نوعية حياته وتجنب المضاعفات الخطيرة. إن الكشف المبكر عن المضاعفات واتخاذ الإجراءات العلاجية المناسبة يمكن أن يحد بشكل كبير من خطر تفاقم الحالة الصحية.\من جهته، أوضح الدكتور فلاديمير بيليبوك، أخصائي الحساسية والمناعة، أن انتشار متحور أوميكرون قد أدى إلى زيادة ملحوظة في حالات إصابة الأطفال بفيروس كورونا. وأشار إلى أن الأطباء لاحظوا أيضًا ظهور مضاعفات ما بعد كوفيد-19، بما في ذلك الاضطرابات الإدراكية والمشاكل المتعلقة بالجهاز العصبي المركزي. وأكد على أهمية مراقبة الأطفال المصابين بشكل دقيق، والتأكد من تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، خاصة في حال ظهور أي من الأعراض التي تشير إلى مضاعفات خطيرة. وأضاف أن على الأهل الانتباه جيدًا إلى أي تغييرات في سلوك الطفل أو قدراته الإدراكية، والتوجه إلى الطبيب فورًا في حال ملاحظة أي مشكلة. وأشار إلى أن دراسات حديثة أظهرت أن الأطفال قد يعانون من مشاكل طويلة الأمد بعد الإصابة بكوفيد-19، مثل صعوبات التعلم، ومشاكل الذاكرة، والقلق، والاكتئاب. وشدد على ضرورة التعاون بين الأطباء والأهل والمدرسين لتوفير الدعم اللازم للأطفال المصابين، ومساعدتهم على تجاوز هذه الصعوبات والعودة إلى حياتهم الطبيعية





