تحذير إسرائيلي عاجل في إيران وتصاعد التهديدات بين واشنطن وطهران ينذر بمواجهة

تحذير إسرائيلي لمستخدمي القطارات في إيران يتزامن مع تصاعد التهديدات الأمريكية. إيران ترفض الدعوات لوقف إطلاق النار وتصر على إنهاء الحرب بشكل كامل. احتمالية نشوب مواجهة أوسع نطاقاً.

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال ال إسرائيل ي عن 'تحذير عاجل' لجميع مستخدمي القطارات في إيران ، داعياً إياهم إلى تجنب التواجد بالقرب من القطارات بين اللحظة والتاسعة مساءً بتوقيت إيران . يأتي هذا التحذير في سياق ال توتر المتصاعد وال تهديدات المتبادلة بين إسرائيل و إيران ، والتي تتزامن مع تصريحات مماثلة أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، والتي تضمنت تهديدات باستهداف محطات الطاقة والجسور في جميع أنحاء إيران .

تعكس هذه التطورات استمرار الأزمة وتصاعد حدة التوتر في المنطقة، مما يزيد من المخاوف بشأن احتمالية نشوب صراع أوسع نطاقاً.\تأتي هذه التحذيرات والتهديدات في أعقاب رفض إيران لشروط وقف الحرب التي طرحتها الولايات المتحدة. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الفجوة بين مواقف واشنطن وطهران تزداد اتساعاً، وأن تضييقها قبل انتهاء مهلة ترامب يبدو أمراً مستبعداً. أضاف المسؤولون أن الرئيس السابق ترامب، خلال اجتماعاته الخاصة، أصبح أقل تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأشاروا إلى أنه قد يصدر أوامر بتنفيذ ضربات في مساء الثلاثاء، على الرغم من أن المفاوضات قد تغير هذا السيناريو. وأوضح المسؤولون أن الجمهوريين في الولايات المتحدة يخشون من ارتفاع أسعار البنزين وتأثيره على الانتخابات النصفية في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي. كما أشاروا إلى أن ترامب يسعى إلى إنهاء الأزمة في إيران مع مراعاة رفض الرأي العام الأمريكي لعمليات عسكرية طويلة الأمد.\في المقابل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفت، في تصريحات للصحيفة، أن الرئيس ترامب وحده يعلم ما سيفعله، وأن العالم سيعرف يوم الثلاثاء ما إذا كانت البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك الجسور ومحطات الكهرباء، ستتعرض لضربات. في الوقت نفسه، رفضت إيران الدعوات لوقف إطلاق النار، مؤكدة أن أي تهدئة يجب أن ترتبط بإنهاء الحرب بشكل كامل، وليس مجرد هدنة مؤقتة. هذا الموقف الإيراني يعكس تصميم طهران على عدم التنازل عن مواقفها في ظل استمرار التصعيد الإقليمي. هذه التطورات المتسارعة تنذر بمواجهة أكثر اتساعاً وخطورة، حيث يلوح الرئيس الأمريكي السابق ترامب بضربات واسعة تستهدف البنية التحتية الإيرانية مع اقتراب انتهاء مهلة حاسمة، مما يزيد من حالة عدم اليقين والقلق في المنطقة





