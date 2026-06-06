تحذير أمريكي من تفشي محتمل لإيبولا في وسط أفريقيا قد يصيب 20 ألف شخص

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة من أن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا قد يصل إلى أكثر من 20 ألف إصابة دون اتخاذ إجراءات صحية فعالة. نماذج خبراء أميركيون تتنبأ بسيناريوهات بين 10 آلاف و20 ألف حالة وفقاً لسرعة الكشف والعزل. الخبراء يحذرون من تكرار سيناريو 2014-2016Catastrophic إذا لم تكثف جهود الاحتواء والمراقبة.

حذرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة من أن تفشي فيروس إيبولا في وسط أفريقيا قد يتفاقم بشكل كبير، ليصل عدد الإصابات إلى أكثر من 20 ألف حالة إذا لم تتخذ إجراءات صحية فعالة لاحتواء المرض.

وأظهرت نماذج أعدها خبراء الصحة الأميركيون عدة سيناريوهات محتملة، تتراوح بين نحو 10 آلاف إصابة وأكثر من 20 ألفا، بحسب سرعة اكتشاف الحالات وعزل المصابين والحد من انتقال العدوى. وقال مدير قسم الاستجابة لإيبولا في المراكز الأميركية الدكتور ساتيش بيلاي إن النماذج تشير إلى احتمال حدوث تفشٍ واسع النطاق في حال غياب التدخلات القوية في مجال الصحة العامة.

من جهتها، اعتبرت مديرة مركز الأوبئة بجامعة براون جنيفر نوزو أن المؤشرات الحالية تعزز المخاوف من أن التفشي يسير في اتجاه خطير إذا لم تكثف جهود الاحتواء والمراقبة. هذا التحذير يأتي في ذكرى التفشي التاريخي لفيروس إيبولا الذي ضرب غرب أفريقيا بين عامي 2014 و2016، وأسفر عن أكثر من 28 ألف إصابة وأكثر من 11 ألف وفاة، في أكبر تفشٍ للفيروس على الإطلاق.

التشابه بين الوضع الحالي وتلك الكارثة الصحية يرفع من مستوى القلق الدولي، خاصة مع استمرار نقص الإمدادات الطبية والعاملين الصحيين في المناطق المتضررة. وتشير التقارير إلى أن أنظمة الرصد والاستجابة في بعض البلدان المتأثرة لا تزال هشة، مما يزيد من صعوبة كبح جماح الفيروس في الوقت المناسب. في المقابل، تحاول المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها تعزيز القدرات المحلية من خلال توفير معدات الحماية الشخصية وتدريب العاملين الصحيين وبناء مراكز لعزل المرضى.

لكن الخبراء يؤكدون أن الوقت يمثل عاملاً حاسماً، وأن التأخير في تنفيذ إجراءات احتواء فعالة قد يؤدي إلى خسائر بشرية هائلة. كما أن التحديات اللوجستية والأمنية في بعض المناطق تعيق{WX}移動}. كما أن انعدام الثقة بين بعض المجتمعات المحلية والسلطات الصحية يقف عائقاً_device_ سريع الانتشار. بناء الجسور مع القادة المحليين وتوعية السكان بأهمية الإبلاغ المبكر عن الأعراض واتباع إجراءات الوقاية يصبح جزءاً أساسياً من أي خطة استجابة ناجحة. بدون تعاون المجتمع، ستظل فرص السيطرة على التفشي محدودة للغاية





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إيبولا وسط أفريقيا مراكز السيطرة على الأمراض الصحة العامة الانتشار الوبائي

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