تحذير عاجل من الدفاع المدني: استمرار الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة

دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الأودية ومواقع تجمع السيول، وذلك في ظل توقعات المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الأحد.

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني تحذير اً عاجلاً للمواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، داعيةً إلى أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد لمواجهة الظروف الجوية المتوقعة.

يأتي هذا التحذير في أعقاب تقارير صادرة عن المركز الوطني للأرصاد، تشير إلى استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي وهطول الأمطار الرعدية متفاوتة الشدة على معظم مناطق المملكة حتى يوم الأحد القادم. وتؤكد المديرية على أهمية الابتعاد عن الأودية ومجاري السيول، وتجنب التواجد في المناطق المنخفضة التي قد تشهد تجمعاً للمياه، وذلك حفاظاً على سلامتهم وتجنب أي حوادث مؤسفة. كما تشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة من الجهات الرسمية، وعدم المخاطرة بحياتهم أو حياة الآخرين.

وتدعو الدفاع المدني إلى متابعة التطورات الجوية بشكل مستمر، والاستماع إلى النشرات الإخبارية، والتحلي بالصبر والهدوء في حال حدوث أي طارئ. وتفصيلاً، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقة مكة المكرمة ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية جريان السيول وتساقط البرد، بالإضافة إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار. وتشمل المناطق المتأثرة تربة والمويه والخرمة ورنية والطائف وميسان وأضم.

وفي منطقة الرياض، يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على محافظات عفيف والدوادمي والقويعية والرين والحريق والخرج وحوطة بني تميم، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة على العاصمة الرياض والدلم والمزاحمية. وتتوقع الأرصاد أيضاً تأثراً مماثلاً لمناطق عسير وجازان ونجران والباحة والجوف والحدود الشمالية بأمطار متوسطة إلى غزيرة. في حين ستشهد المنطقة الشرقية وتبوك وحائل هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة.

وتدعو الأرصاد المواطنين إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الطرق السريعة، وتجنب السرعة الزائدة، والالتزام بمسافات الأمان، خاصة في المناطق التي تشهد هطول الأمطار. كما تنصح بتجنب التخييم في الأودية أو بالقرب منها، وعدم الاقتراب من أعمدة الكهرباء المتضررة. وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني على جاهزيتها التامة للتعامل مع أي طارئ، وتوفير كافة الإمكانيات والموارد اللازمة لتقديم المساعدة للمتضررين. وقد قامت بتوزيع فرق الإنقاذ والإسعاف في المناطق المتوقع تأثرها بالأمطار، وتجهيز المعدات والآليات الثقيلة للتعامل مع أي حالات طارئة.

كما تم التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، مثل هيئة الهلال الأحمر السعودي، لتوفير الدعم اللوجستي والإسعافي اللازم. وتدعو الدفاع المدني المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات طارئة أو حوادث إلى غرفة العمليات المركزية على الرقم 998، أو إلى أقرب مركز دفاع مدني. وتؤكد على أن سلامة المواطنين هي أولويتها القصوى، وأنها ستعمل بكل جهد ممكن لحمايتهم من مخاطر الظروف الجوية السيئة. وتذكر المواطنين بأهمية اتباع إرشادات السلامة، والتعاون مع فرق الدفاع المدني، والتحلي بروح المسؤولية المجتمعية.

وتدعو الجميع إلى توخي الحذر والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين





sabqorg / 🏆 27. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الدفاع المدني الأرصاد الأمطار الرعدية تحذير السيول

United States Latest News, United States Headlines