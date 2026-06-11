تحذير من السفارة الأمريكية في العراق: مغادرة البلاد فورا بعد التطورات الأخيرة في المنطقة

أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد تحذيرا أمنيا لرعاياها المتواجدين في العراق، حذرت من التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وذكّرت بأن العراق ما يزال ضمن تحذير السفر من المستوى الرابع: لا تسافروا. كما أوضحت أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية لإيران اليوم، وذلك بعد أن تحطمت مروحية حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، وأن الجيش الأمريكي أبلغه أن الإيرانيين أسقطوا إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. وتخوض طهران وواشنطن منذ الهدنة الراهنة مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وشهدت خلالها استهدافات إيرانية لدول الخليج. وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، المعطل منذ مارس/آذار الماضي، والمتسبب في أضرار دولية، لا سيما خليجية.

أصدرت سفارة الولايات المتحدة لدى بغداد تحذيرا أمنيا لرعاياها المتواجدين في العراق ، حذرت من التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة، وذكّرت بأن العراق ما يزال ضمن تحذير السفر من المستوى الرابع: لا تسافروا.

كما أوضحت أن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية لإيران اليوم، وذلك بعد أن تحطمت مروحية حربية من طراز أباتشي تابعة للجيش الأمريكي قرب مضيق هرمز، وأن الجيش الأمريكي أبلغه أن الإيرانيين أسقطوا إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز. وتخوض طهران وواشنطن منذ الهدنة الراهنة مفاوضات لإنهاء الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط الماضي، وشهدت خلالها استهدافات إيرانية لدول الخليج.

وتفرض الولايات المتحدة منذ 13 أبريل/نيسان حصارا على الموانئ الإيرانية، بما فيها الموجودة على مضيق هرمز الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية، المعطل منذ مارس/آذار الماضي، والمتسبب في أضرار دولية، لا سيما خليجية





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العراق السفارة الأمريكية التطورات الأخيرة التحذير إيران مروحية حربية حصار موانئ

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