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تحذير من فحص الأنساب عبر الإنترنت: تسريب الخريطة الجينية السعودية يهدد الأمن القومي

مجتمع News

تحذير من فحص الأنساب عبر الإنترنت: تسريب الخريطة الجينية السعودية يهدد الأمن القومي
فحص الأنسابالبصمة الوراثيةالمجمع الفقهي الإسلامي
📆6/13/2026 5:17 AM
📰sabqorg
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مقال يحذر من مخاطر إرسال عينات الحمض النووي للشركات الأجنبية لفحص الأنساب، ويربط بين هذه الظاهرة وتهديد السيادة الحيوية والأمن الوطني، مستنداً إلى قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التي تحرم استخدام البصمة الوراثية لهذا الغرض وتدعو إلى فرض عقوبات صارمة.

يحذّر المقال من ظاهرة إرسال عينات الحمض النووي إلى شركات أجنبية عبر الإنترنت بغرض " فحص الأنساب "، مؤكداً أن الأمر يتجاوز العبث الاجتماعي إلى تهديد مباشر لـ" السيادة الحيوية " و الأمن الوطني من خلال تسريب الخريطة الجينية لل مجتمع السعودي.

ويستند الكاتب إلى قرارات المجمع الفقهي الإسلامي التي تحرّم استخدام البصمة الوراثية التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً، وتحدث عن خطر تحويل الأنساب إلى "بزنس جيني" واختراق طوعي للمجتمع، حيث أن خروج البيانات الحساسة إلى خوادم شركات أجنبية يضع الخريطة الوراثية في خطر الاستغلال، ويفتح الباب لمخاطر الأسلحة البيولوجية أو الأوبئة المصممة لاستهداف خصائص عرقية محددة. يذكر النص أن المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة بمكة المكرمة حسم الجدل بقرارات شرعية، منها قرار يمنع استخدام البصمة الوراثية لنفي النسب المستقر شرعاً، ويوصي بفرض عقوبات dzagerة لحماية أعراض الناس وأنسابهم.

ويشير إلى أن هذه الأفعال تندرج تحت طائلة المادة السادسة التي تعاقب بالسجن حتى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثة ملايين ريال لكل من يمس النظام العام أو القيم الدينية أو ي小幅ق في الأنساب. ويختتم المقال بالتأكيد على أن الهوية ليست سلعة تشترى من مختبرات أجنبية، وأن الانتماء للوطن والالتفاف حول قيادته هما الأصل الثابت، داعياً إلى إغلاق أنابيب الاختبار وفتح كتب التاريخ

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فحص الأنساب البصمة الوراثية المجمع الفقهي الإسلامي الأمن الوطني السيادة الحيوية

 

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