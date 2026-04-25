تحذيرات من أزمة اقتصادية عالمية وتصعيد عسكري محتمل بسبب توترات مضيق هرمز

الخبير الاقتصادي جيفري ساكس يحذر من أزمة اقتصادية عالمية بسبب إغلاق مضيق هرمز، مع تحذيرات من تصعيد عسكري محتمل وتطورات دبلوماسية متسارعة.

حذر الخبير الاقتصادي الأمريكي جيفري ساكس من أن العالم يواجه خطر أزمة اقتصادية عالمية خطيرة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز ، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة الطاقة في العالم.

وأشار ساكس في مقابلة إلى أن أزمة اقتصادية عالمية تتشكل بسبب هذا الإغلاق الذي يعيق تدفق كميات هائلة من الموارد الحيوية مثل النفط والغاز والأسمدة والبتروكيماويات والألمنيوم، محذراً من تداعيات واسعة على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد. وأكد ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة في جامعة كولومبيا، أن أي عودة للعمل العسكري ضد إيران قد تؤدي إلى تصعيد خطير وغير قابل للسيطرة، مشدداً على ضرورة تجنب استئناف القصف والأعمال العسكرية.

وأوضح أن البديل قد يكون تصعيداً إقليمياً يتحول إلى حرب عالمية، وأن أي ضربات ضد الأراضي الإيرانية ستواجه برد سريع وحاسم، حيث أظهرت إيران قدرة على استهداف مناطق حساسة في المنطقة، مما يجعل دول الخليج وإسرائيل عرضة للخطر في حال وقوع هجمات صاروخية، ونظراً لمحدودية أنظمة الدفاع الجوي وعدم كفايتها لحماية البنية التحتية الحيوية مثل منشآت تحلية المياه ومصافي النفط والموانئ. وفي سياق متصل، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت عن تفاصيل خطة أمريكية إسرائيلية فاشلة لإسقاط النظام في إيران خلال الحرب الأخيرة.

وتأتي هذه التطورات في ظل إعلان إيران عن جولة محادثات إقليمية ودولية تشمل باكستان وسلطنة عُمان وروسيا. كما تم استجواب وزير الداخلية السوري أنس خطاب حول مجزرة حي التضامن في دمشق عام 2013، والتي ارتكبها أمجد اليوسف. وعلى الصعيد الدبلوماسي، أعلن البيت الأبيض عن توجه المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر إلى باكستان.

وفي المقابل، نفت طهران الأنباء المتعلقة باستقالة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من رئاسة الوفد التفاوضي الإيراني، وأكدت أن زيارة وزير الخارجية عباس عراقجي إلى إسلام آباد تهدف إلى التنسيق مع باكستان لخفض التصعيد. كما أعلنت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن وصول عراقجي إلى إسلام آباد لإجراء محادثات لتنظيم الجولة الثانية من المفاوضات. في تطور آخر، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن احتجاز السفينة إيباميدونس للاشتباه في تعاونها مع الجيش الأمريكي، بعد رصد ترددها على الموانئ الأمريكية.

وكررت طهران نفيها عقد أي محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة في إسلام آباد، مؤكدة أن زيارة عراقجي تقتصر على التنسيق مع باكستان. في الوقت نفسه، نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين تقديرات بأن الهدنة التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تكون قصيرة الأجل، مما يثير حالة تأهب قصوى في المنطقة. وأشار المعلق الإسرائيلي نتانيل شلوموفيتز إلى التحولات المتسارعة في الساحة السياسية الأمريكية على خلفية التوترات مع إيران.

وتتواصل التوترات البحرية بين واشنطن وطهران، في ظل دعوات ترامب لتسريع التفاوض. وقد أعلن ترامب أن إيران تعتزم تقديم عرض للولايات المتحدة، لكنه لم يحدد تفاصيله. كما أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت عن تجميد 344 مليون دولار من المحافظ المشفرة المرتبطة بإيران، في إطار حملة الضغط الاقتصادي. وأخيراً، أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية رضا طلائي أن بلاده تنتج أكثر من 1000 نوع من الأسلحة محلياً





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مضيق هرمز أزمة اقتصادية إيران الولايات المتحدة تصعيد عسكري جيفري ساكس مفاوضات الحرس الثوري الإيراني

United States Latest News, United States Headlines