تحذير عاجل من جوجل لمستخدمي Gmail بشأن عمليات احتيال متزايدة

جوجل تحذر مستخدمي Gmail من موجة من عمليات الاحتيال التي تنتحل صفة الإشعارات الأمنية الرسمية بهدف سرقة البيانات الشخصية وكلمات المرور. تعرف على كيفية حماية حسابك.

26 أبريل 2026 - 00:31 | آخر تحديث 26 أبريل 2026 - 00:31 أصدرت شركة جوجل تحذير اً عاجلاً لمستخدمي خدمة بريدها الإلكتروني الشهيرة Gmail ، بشأن موجة متزايدة من عمليات ال احتيال الإلكتروني والتصيد ال احتيال ي التي تستهدفهم.

هذه العمليات تعتمد بشكل أساسي على انتحال صفة الإشعارات الأمنية الرسمية الصادرة عن جوجل، وذلك بهدف خداع المستخدمين وسرقة معلوماتهم الشخصية الحساسة، بما في ذلك بيانات الاعتماد الخاصة بهم مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان وغيرها. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد التقنيات التي يستخدمها المحتالون، والتي أصبحت أكثر تطوراً وقدرة على خداع المستخدمين غير الحذرين.

وأوضحت جوجل أن أساليب الاحتيال الجديدة تتضمن إرسال رسائل نصية قصيرة أو تنبيهات مباشرة على الهواتف الذكية للمستخدمين، تدعي وجود نشاط مشبوه أو غير عادي في حساباتهم على Gmail. هذه الرسائل غالباً ما تتضمن عبارات مثيرة للقلق مثل 'تم اكتشاف محاولة تسجيل دخول غير مصرح بها' أو 'هناك نشاط مشبوه في حسابك'، بهدف إثارة الذعر لدى المستخدمين وحثهم على اتخاذ إجراء فوري دون تفكير.

المحتالون يقومون بتصميم هذه الرسائل بشكل مقنع للغاية، بحيث تبدو وكأنها صادرة بالفعل من جوجل، وذلك باستخدام شعارات الشركة وتصميمات مشابهة لتلك المستخدمة في الإشعارات الأمنية الرسمية. كما أنهم يستخدمون تقنيات متقدمة لإخفاء الروابط الضارة التي تتضمنها الرسائل، والتي قد تؤدي إلى مواقع ويب مزيفة تهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين.

وتشير جوجل إلى أن هذه الهجمات ليست موجهة فقط إلى المستخدمين الأقل خبرة في مجال التكنولوجيا، بل أيضاً إلى المستخدمين الأكثر وعياً، حيث أن المحتالين أصبحوا أكثر مهارة في استغلال الثغرات النفسية والتلاعب بالمستخدمين. وتشدد جوجل على أنها لن تطلب أبداً من المستخدمين تقديم كلمات المرور أو أي معلومات شخصية حساسة عبر روابط موجودة في رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية غير رسمية.

وتنصح المستخدمين بتوخي الحذر الشديد وعدم النقر على أي روابط مشبوهة، والتحقق دائماً من صحة الإشعارات الأمنية قبل اتخاذ أي إجراء. بدلاً من ذلك، توصي جوجل المستخدمين بالتوجه مباشرة إلى حساباتهم على Gmail عبر الموقع الرسمي للشركة (mail.google.com) أو تطبيق Gmail الرسمي على الهواتف الذكية، والتحقق من وجود أي تنبيهات أمنية حقيقية من خلال إعدادات الحساب.

كما تنصح الشركة بمراجعة قسم 'الأحداث الأمنية الأخيرة' داخل إعدادات الحساب، والذي يعرض تفاصيل جميع محاولات تسجيل الدخول إلى الحساب، بما في ذلك تاريخ ووقت وموقع كل محاولة. هذه الميزة تساعد المستخدمين على اكتشاف أي نشاط مشبوه أو غير مصرح به في حساباتهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية بياناتهم.

بالإضافة إلى ذلك، توصي جوجل بتفعيل خاصية التحقق بخطوتين (Two-Factor Authentication) على حسابات Gmail، والتي تضيف طبقة إضافية من الأمان من خلال طلب رمز تحقق يتم إرساله إلى الهاتف الذكي للمستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور. هذه الخاصية تجعل من الصعب على المحتالين الوصول إلى الحساب حتى في حالة حصولهم على كلمة المرور





