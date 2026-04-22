تحذيرات من أمطار غزيرة وعواصف رعدية في مناطق متعددة من المملكة

توقعات الأرصاد الجوية تشير إلى أجواء متقلبة وهطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وعواصف رعدية في مكة المكرمة والباحة وحائل ونجران والشرقية، مع دعوات لاتخاذ الحيطة والحذر.

توقعات الأرصاد الجوية ليوم الأربعاء 22 أبريل 2026 تشير إلى أجواء متقلبة على مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية ، مع تحذيرات من هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية و عواصف رعدية في بعض المناطق.

في مكة المكرمة، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أجواء غائمة جزئياً مع رياح نشطة، حيث تتراوح درجات الحرارة بين 25 و 36 درجة مئوية، مع نسبة رطوبة تصل إلى 65%. هذه الظروف الجوية تتطلب من السكان اتخاذ الاحتياطات اللازمة، خاصةً أثناء أداء مناسك العمرة وزيارة المسجد الحرام. يجب على الحجاج والمعتمرين متابعة التحديثات الجوية المستمرة والالتزام بتعليمات الجهات المختصة لضمان سلامتهم. كما يجب على السائقين توخي الحذر الشديد أثناء القيادة في الطرق المفتوحة بسبب الرياح النشطة واحتمالية تدني الرؤية.

أما منطقة الباحة، فيتوقع أن تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى يوم الجمعة القادم، وتشمل المدينة والمحافظات التابعة لها مثل القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمناطق المجاورة. هذه الأمطار الغزيرة قد تتسبب في جريان السيول وارتفاع منسوب المياه في الأودية والشعاب، مما يستدعي توخي الحذر الشديد وعدم الاقتراب من مجاري المياه. كما يجب على السكان في المناطق المنخفضة الاستعداد لإمكانية حدوث فيضانات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية ممتلكاتهم.

في حائل، تتوقع الأرصاد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وعواصف رعدية، مما قد يؤدي إلى جريان السيول وتدني الرؤية الأفقية حتى الساعة التاسعة مساءً. يجب على السكان تجنب المناطق المفتوحة والطرق السريعة خلال هذه الفترة، وتأمين مركباتهم وممتلكاتهم. كما يجب على الجهات المعنية الاستعداد لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن هذه الظروف الجوية القاسية.

محافظة بدر الجنوب أيضاً في حالة تأهب بسبب توقعات هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح قوية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وعواصف رعدية حتى الساعة السابعة مساءً. وفي منطقة نجران، يتوقع هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدني في الرؤية الأفقية وعواصف رعدية على مدينة نجران ومحافظات حبونا وثار ويدمة وخباش حتى الساعة السابعة مساءً.

في المنطقة الشرقية، شهدت اليوم أمطاراً غزيرة إلى متوسطة شملت مدن الدمام والظهران والخفجي والنعيرية وقرية العليا والجبيل ورأس تنورة والقطيف والخبر وبقيق والأحساء والهجر والمراكز التابعة لها، ولا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار. هذه الأمطار قد تتسبب في تجمع المياه في الشوارع والطرق، مما يتطلب من السائقين القيادة بحذر وتجنب السرعة الزائدة. الدفاع المدني يدعو الجميع لأخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلامة، وتجنب التجمعات في الأماكن المكشوفة، وعدم الاقتراب من البرك المائية والأسلاك الكهربائية المكشوفة.

يجب على المواطنين والمقيمين متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر والاستعداد لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن هذه الظروف الجوية المتقلبة. كما يجب على الجهات الحكومية المعنية تكثيف جهودها لمواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن هذه الأمطار الغزيرة، وتوفير المساعدة للمتضررين. هذه التوقعات الجوية تؤكد أهمية الاستعداد الدائم لمواجهة التحديات المناخية والعمل على حماية الأرواح والممتلكات





