تحذير قضائي إسرائيلي من انزلاق البلاد نحو "الفوضى من الداخل" بعد محاولة اقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا

أصدرت الرئيسة السابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية القاضية أستير حايوت تحذيراً شديد اللهجة من انزلاق إسرائيل نحو الفوضى من الداخل، وذلك إثر محاولة متشددي الحركة الحريدية اقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ في القدس. ووصفت حايوت الحادثة بأنها تمثل انتهاكاً مستمراً لمبدأ سيادة القانون، محذرة من أن الأحداث الخطيرة التي تشهدها البلاد تشكل تهديداً للنظام الديمقراطي. وقد أوقفت الشرطة 65 من الحريديم أثناء محاولتهم اقتحام المنزل، حيث ألحقوا أضراراً مادية بالمبنى وحطموا زجاج مركبة القاضي. وتأتي هذه الحادثة في إطار تصاعد الهجمات اليمينية على القضاء منذ تشكيل الحكومة الحالية، وتوعك الخلافات المستمرة حول تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، بعد قرار المحكمة العليا بإلزامهم بالتجنيد. كما أدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحادثة ودعا إلى ملاحقة مثيري الشغب قانونياً. وتشكل التطورات الحالية جزءاً من أزمة أوسع، مع استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة واستدعاء مئات الاحتياطيين.

حذرت القاضية أستير حايوت ، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا الإسرائيلية، من انزلاق إسرائيل نحو الفوضى من الداخل، عقب محاولة مجموعة من الحريديم اقتحام منزل نائب رئيس المحكمة العليا القاضي نوعام سولبرغ في مستوطنة ألون شفوت جنوب غرب القدس.

ووصفت حايوت الحادثة بأنها انتهاك مستمر لمبدأ سيادة القانون، مشيرة إلى أن الأحداث الخطيرة التي تجري أمام أعيننا تشكل تهديداً for النظام الديمقراطي. وقد أوقفت الشرطة 65 من الحريديم خلال محاولتهم اقتحام المنزل احتجاجاً على تجنيدهم في الجيش، حيث ألحقوا أضراراً مادية بالمبنى وحطموا زجاج مركبة القاضي. وتأتي هذه الحادثة في سياق تصاعد الهجمات اليمينية على الجهاز القضائي منذ تشكيل حكومة نتنياهو نهاية 2022. وقد أدان رئيس الوزراء الإسرائيلي الحادثة ودعا إلى استنفاد كامل الإجراءات القانونية ضد مثيري الشغب.

وتجي these الاحتجاجات في إطار الخلاف المستمر حول تجنيد الحريديم، بعد قرار المحكمة العليا في 25 يونيو 2024 إلزامهم بالتجنيد ومنع المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية. ويشكل الحريديم نحو 13% من سكان إسرائيل ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، معتبرين أن الاندماج في المجتمع العلماني يهدد هويتهم الدينية.

وتأتي هذه الخلافات في ظل توالي استدعاءات مئات العسكريين في صفوف الاحتياط، واستمرار التصعيد الإسرائيلي ضد عدة دول ومناطق، بما في ذلك لبنان وإيران وقطاع غزة والضفة الغربية





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