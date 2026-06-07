تحذيرات أمنية من استغلال منصات التوظيف مثل لينكد إن لاستهداف موظفين حكوميين وخبراء في مجالات حساسة

تتزايد التحذيرات الأمنية في الولايات المتحدة وأوروبا من أساليب غير تقليدية تستغل منصات التوظيف المهنية مثل لينكد إن لاستهداف موظفين حكوميين وخبراء في مجالات حساسة كالدفاع والتكنولوجيا والطاقة. تعتمد هذه الأساليب على إنشاء حسابات وشركات وهمية ذات مظهر مهني للتقدم بعروض عمل أو فرص استشارية، مما يتيح بناء تواصل تدريجي وجمع معلومات مهنية دقيقة يمكن توظيفها في عمليات استخباراتية لاحقاً.

أصبحت التحذيرات الأمنية في الولايات المتحدة وأوروبا تتزايد مؤخرًا بشأن أساليب غير تقليدية يتم استخدامها عبر منصات التوظيف المهنية مثل لينكد إن ، حيث كشفت تقارير استخبارات ية عن محاولات لاستهداف موظفين حكوميين وخبراء في مجالات حساسة .

هذه الأساليب تعتمد على إنشاء حسابات وشركات وهمية ذات طابع مهني، تتقدم بعروض عمل أو فرص استشارية، بهدف التواصل مع أفراد يمتلكون خبرات في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا والطاقة. وتشير التقارير إلى أن العملية لا تبدأ بطلب معلومات أمنية مباشرة، بل تركز على بناء علاقة تدريجية لجمع تفاصيل مهنية دقيقة عن خبرات المستهدفين ومساراتهم الوظيفية، والتي يمكن توظيفها لاحقًا في عمليات استخباراتية أوسع.

في السياق نفسه، حذرت أجهزة أمنية أوروبية من أن نمط "الاستقطاب المهني" هذا يستغل ظاهرة التنقل بين الوظائف، خاصة بين الموظفين السابقين في القطاع الحكومي أو المتعاقدين الذين عملوا في بيئات تتطلب تصاريح أمنية. وتؤكد هذه الجهات أن الخطر لا يكمن في المنصات نفسها، بل في استخدامها كوسيلة مفتوحة تتيح الوصول إلى معلومات وعلاقات مهنية يمكن تحليلها وربطها لأغراض استخباراتية.

وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى زيادة الوعي لدى العاملين في المجالات الحساسة حول كيفية حماية بياناتهم المهنية وتجنب الوقوع ضحية لمثل هذه المحاولات. تظهر هذه التطورات مدى تطور أساليب الاستخبارات غير التقليدية التي تعتمد على الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي المهني. فبينما تظل منصات مثل لينكد إن أدوات قيمة للتواصل المهني وتطوير المسار الوظيفي، إلا أنها قد تُستخدم أيضًا كأدوات لجمع المعلومات استخباراتية.

لذا، من المهم أن تتعاون شركات التكنولوجيا مع الأجهزة الأمنية للكشف عن الحسابات الوهمية وأنشطة الاستهداف، وأن تقدم للمستخدمين إرشادات أوضح حول كيفية التحقق من هويات المتصلين وحماية خصوصيتهم. كما أن Cybersecurity أصبحت现在的 palavras تشكل تحدياً جديداً يتطلب تعاوناً دولياً لمواجهته





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