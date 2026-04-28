تحذير أوروبي من تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي

ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية تحذر من خطر استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وتدعو إلى تنويع مصادر الطاقة ووقف تمويل الحروب.

حذرت كايا كالاس، ممثلة الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، من التداعيات الخطيرة لاستمرار إغلاق مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي والاستقرار الإقليمي والدولي. جاء هذا التحذير خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الثاني من الاجتماع الوزاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا ( آسيان ) المنعقد في بروناي.

وأكدت كالاس على أن الوضع العالمي الراهن يتطلب تعاونًا دوليًا وثيقًا، مشيرة إلى أن أي دولة لا يمكنها مواجهة هذه التحديات بمفردها، وأن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط تؤكد هذه الحقيقة بشكل قاطع. وأشارت إلى أن الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الصراع في إيران لم تحقق حتى الآن أي نتائج ملموسة، على الرغم من مرور أكثر من شهر على اندلاع الحرب.

فمنذ بدء المواجهات في الثامن والعشرين من فبراير/شباط، شهدت المنطقة تصعيدًا خطيرًا، حيث بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عمليات عسكرية ضد إيران، ردت عليها الأخيرة بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما وصفته بالمواقع والمصالح الأمريكية في دول المنطقة. ثم جاءت هدنة بوساطة باكستانية في الثامن من أبريل/نيسان، كخطوة أولى نحو إمكانية التوصل إلى اتفاق سلام شامل. وشددت كالاس على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز، معتبرة أن أي استمرار لإغلاقه سيشكل سابقة خطيرة تهدد مناطق أخرى من العالم.

وأوضحت أن إغلاق المضيّق، الذي بدأ في الثاني من مارس/آذار، قد أدى بالفعل إلى أزمة اقتصادية عالمية، نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع الأساسية. هذا الارتفاع يؤثر بشكل مباشر على المستهلكين والشركات في جميع أنحاء العالم، ويهدد بتعطيل سلاسل الإمداد العالمية. كما أن استمرار هذه الأزمة قد يؤدي إلى تفاقم التضخم وزيادة خطر الركود الاقتصادي. وأضافت أن الوضع يتطلب استجابة دولية سريعة ومنسقة، بهدف تخفيف الأثر الاقتصادي لإغلاق المضيّق وإيجاد حلول مستدامة لضمان استقرار أسواق الطاقة.

كما تطرقت كالاس إلى مسألة شراء بعض دول آسيان للنفط الروسي، معربة عن قلقها من أن عائدات النفط الروسي تستخدم في تمويل الهجمات الروسية على أوكرانيا. وأكدت على أن الاتحاد الأوروبي يدعم تنويع مصادر الطاقة والتحول نحو بدائل خارج روسيا، بهدف تقليل اعتماد الدول على الوقود الأحفوري الروسي وتقويض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا. وفي سياق متصل، أكدت كالاس على أن الهدف الأسمى هو تحقيق السلام وإنهاء الحروب، لتجنب المزيد من المشاكل والتحديات التي تواجه العالم.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل بشكل وثيق مع شركائه الدوليين، بما في ذلك دول آسيان، من أجل تعزيز الدبلوماسية والتوصل إلى حلول سلمية للصراعات. وأكدت على أهمية احترام القانون الدولي وسيادة الدول، وضرورة التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات. كما دعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين من الحرب، وتوفير الحماية للمدنيين. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم اللازم لجهود السلام والإعمار في المنطقة، بهدف بناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا للجميع.

وأخيرًا، شددت كالاس على أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات العالمية المعقدة، وأن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالعمل مع شركائه من أجل تحقيق السلام والازدهار للجميع. إن الوضع في مضيق هرمز ليس مجرد قضية إقليمية، بل هو قضية عالمية تتطلب اهتمامًا وتعاونًا من جميع الدول المعنية. فاستقرار المنطقة وأمن الملاحة في مضيق هرمز لهما تأثير مباشر على الاقتصاد العالمي وعلى حياة الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم





