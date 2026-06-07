تحذير عراقي لإسرائيل من الرد على الهجمات الإيرانية

وجه أبو آلاء الولائي، الأمين العام لكتائب سيد الشهداء في العراق، رسالة تحذيرية لإسرائيل باقتباس آية قرآنية، في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا عسكريا بين إيران وإسرائيل بعد قصف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وجه الأمين العام لـ المقاومة الإسلامية كتائب سيد الشهداء في العراق ، أبو آلاء الولائي، مساء الأحد، رسالة تحذير غير مباشرة إلى إسرائيل حال قيامها بالرد على الهجمات ال إيران ية الأخيرة.

ونشر الولائي تدوينة عبر حسابه على منصة إكس الأمريكية، بالتزامن مع توجيه إيران ضربات صاروخية ضد إسرائيل مساء الأحد. واكتفى في تدوينته باقتباس الآية القرآنية: وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. وتشير التدوينة بشكل غير مباشر إلى استعداد فصائل عراقية موالية لإيران للدخول على خط الحرب مرة أخرى ضد إسرائيل.

ومع بدء الحرب على إيران في 28 فبراير الماضي، دخلت العديد من الفصائل العراقية التي تنضوي تحت ما تعرف بالمقاومة الإسلامية على خط المواجهة، واستهدفت بعشرات العمليات مواقع أمريكية داخل البلاد وبالمنطقة، وفق بيانات سابقة. وتسعى الحكومة العراقية إلى النأي بالبلاد عن تداعيات الأحداث في المنطقة، حيث شكلت مؤخرا لجنة لحصر السلاح بيد الدولة، إلا أن بعض الفصائل ترفض ذلك.

وجاء القصف الإيراني لإسرائيل مساء الأحد، بعد ساعات من غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي زعمت إسرائيل أن هدفها كان مركز قيادة وتخطيط تابع للحزب. وفي أعقاب الهجوم على الضاحية الجنوبية، صعدت إيران من لهجتها، إذ قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن القواعد والأصول الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة أهداف مشروعة، معتبرا أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ضوءا أخضر لمواصلة عملياتها العسكرية.

فيما قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي إن طهران تتابع التطورات في لبنان عن كثب وقد تتحرك سياسيا أو دبلوماسيا أو عسكريا إذا رأت ضرورة لذلك. وهذا هو الهجوم الثالث على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ وقف إطلاق النار في 17 أبريل الماضي، بعد هجومين في 6 و28 مايو الماضي.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إنه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مدعيا أن إسرائيل تراجعت عن استهداف العاصمة بيروت، بعدما أنذر الجيش بقصفها. وقبل قصف إسرائيل للضاحية في مايو الماضي، مرتين، كان ترامب تعهد في 17 أبريل بأن تل أبيب لن تقصف لبنان بعد الآن، وذلك عقب إعلانه التوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 10 أيام بين تل أبيب وبيروت.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، حيث تتخوف الأوساط الدولية من اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط. وتظهر التحركات الأخيرة أن الفصائل العراقية المسلحة قد تلعب دورا محوريا في أي مواجهة قادمة، خاصة مع إعلان بعضها الجاهزية للقتال إلى جانب إيران وحلفائها. من جهة أخرى، تسعى الولايات المتحدة إلى احتواء الموقف عبر قنوات دبلوماسية، لكن التصريحات الإيرانية تشير إلى عدم التراجع عن الرد على أي تحرك إسرائيلي.

وفي هذا السياق، حذر محللون من أن استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان قد يدفع حزب الله للرد بشكل غير مسبوق، مما قد يؤدي إلى حرب إقليمية مدمرة. كما أن الرسالة التي وجهها الولائي تحمل دلالات واضحة على أن المقاومة الإسلامية في العراق مستعدة للانخراط في أي صراع يهدد مصالح إيران أو حلفائها. وتزامنت هذه التطورات مع تحذيرات أممية من كارثة إنسانية في لبنان بسبب القصف المتكرر، حيث نزح آلاف المدنيين من الضاحية الجنوبية.

وفي الوقت نفسه، تواجه الحكومة العراقية ضغوطا داخلية لضبط الفصائل المسلحة، لكنها تفتقر إلى القدرة على فرض سيطرتها الكاملة على هذه الجماعات. يذكر أن إيران شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل ردا على استهداف قنصليتها في دمشق، وهو ما اعتبرته إسرائيل تجاوزا للخطوط الحمراء. أما ترامب فحاول التوسط لوقف التصعيد، لكن تصريحاته المتكررة حول وقف إطلاق النار لم تترجم إلى أفعال على الأرض. ومع استمرار الضربات المتبادلة، يبدو أن المنطقة تتجه نحو مواجهة واسعة قد تخرج عن السيطرة في أي لحظة.

ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع القوى الدولية منع انزلاق الشرق الأوسط إلى حرب جديدة





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