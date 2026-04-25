تحذير من أمطار رعدية غزيرة وسيول في 11 منطقة بالمملكة

المركز الوطني للأرصاد يحذر من استمرار الأمطار الرعدية الغزيرة التي قد تؤدي إلى جريان السيول في مناطق واسعة من المملكة، مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار واضطراب في البحر.

تواصل الأجواء المتقلبة تأثيرها على معظم مناطق المملكة العربية السعودية، حيث حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار حالة الطقس غير المستقرة التي تشمل أمطارًا رعدية غزيرة مصحوبة ب سيول وجريان للأودية، بالإضافة إلى رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

ويشمل التحذير مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك المنطقة الشرقية، والرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجازان، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل، والقصيم، والباحة، وعسير. وتأتي هذه التوقعات في ظل تزايد التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الفترة من العام، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة. وتفصيلاً، أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الأمطار الرعدية المتوقعة ستكون متفاوتة الغزارة، حيث تتراوح بين متوسطة وغزيرة، مع احتمالية هطول زخات من البرد في بعض المناطق.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأمطار إلى جريان السيول في الأودية والشعاب، مما يتطلب من المواطنين والمقيمين الابتعاد عن مجاري السيول وتجنب التواجد في المناطق المنخفضة. كما حذر المركز من تأثير الرياح النشطة التي ستثير الأتربة والغبار، مما سيؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. وشدد المركز على أهمية توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة، وتجنب السرعة الزائدة، وتشغيل المصابيح الأمامية والخلفية.

وبالنسبة لحالة البحرين الأحمر والخليج العربي، فقد توقع المركز أن تكون الأمواج خفيفة إلى متوسطة، مع احتمالية ارتفاعها إلى مائج مع تكون السحب الرعدية. وذكر المركز أن الرياح السطحية في البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 13 و 25 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر.

أما في الخليج العربي، فستكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 16 و 32 كيلومترًا في الساعة، وقد تصل السرعة إلى أكثر من 50 كيلومترًا في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وقد يتجاوز المترين في بعض الحالات. ويؤكد المركز الوطني للأرصاد على ضرورة الاستعداد لمواجهة هذه الظروف الجوية المتوقعة، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات.

ويوصي المركز المواطنين والمقيمين بمتابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس من خلال المصادر الرسمية، مثل الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للأرصاد، وحسابات المركز على وسائل التواصل الاجتماعي. كما ينصح المركز بتجنب الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى، وتأمين الممتلكات من الأضرار المحتملة. ويذكر المركز أن هذه التوقعات هي جزء من سلسلة من التقلبات الجوية التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة، وأن المركز سيواصل متابعة الوضع الجوي عن كثب وإصدار التحديثات اللازمة.

ويهيب المركز بالجميع بالتعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي حالات طارئة قد تحدث نتيجة لهذه الظروف الجوية. إن سلامة الجميع هي الأولوية القصوى، والالتزام بتعليمات السلامة هو أفضل طريقة لتجنب المخاطر المحتملة. ويجب على الجميع أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ، وأن يتعاونوا مع الجهات المختصة لضمان سلامة الجميع. هذه الظروف الجوية تتطلب منا جميعًا توخي الحذر والالتزام بتعليمات السلامة، والتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الجميع





