تحذير عالمي: مرض الكبد الدهني يهدد 1.8 مليار شخص بحلول 2050

تحليل عالمي يكشف عن ارتفاع مقلق في حالات مرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي، مع توقعات بوصول عدد المصابين إلى 1.8 مليار بحلول عام 2050، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة للوقاية والعلاج.

يشير تحليل عالمي شامل إلى تصاعد مقلق في انتشار مرض الكبد الدهني غير الكحولي (MASLD)، وهو ما يهدد بتحول هذا المرض إلى أزمة صحية عالمية ضخمة بحلول عام 2050.

تتوقع الدراسة، التي أجراها معهد القياسات الصحية والتقييم (IHME) التابع لجامعة واشنطن، أن يصل عدد المصابين بمرض الكبد الدهني المرتبط بخلل التمثيل الغذائي إلى حوالي 1.8 مليار شخص في جميع أنحاء العالم بحلول منتصف القرن الحالي. هذا الرقم يمثل زيادة هائلة مقارنة بالوضع الحالي، حيث بلغ عدد المصابين في عام 2023 حوالي 1.3 مليار شخص، أي ما يعادل شخصًا واحدًا من بين كل ستة أفراد على مستوى العالم.

وتُظهر البيانات اتجاهًا تصاعديًا مستمرًا منذ عام 1990، حيث كان عدد الحالات يبلغ حوالي 500 مليون فقط. هذا الارتفاع الكبير يعزى بشكل أساسي إلى عوامل التمثيل الغذائي، مثل ارتفاع مستويات السكر في الدم ومقاومة الأنسولين، وليس إلى استهلاك الكحول كما كان يُعتقد في السابق. هذا التحول في الفهم يغير بشكل كبير من طريقة التعامل مع المرض والوقاية منه. أحد الجوانب المثيرة للقلق في هذا المرض هو تطوره الصامت.

غالبًا ما لا تظهر أعراض واضحة في المراحل المبكرة، مما يجعل التشخيص صعبًا ويؤدي إلى اكتشاف المرض بالصدفة أثناء الفحوصات الطبية الروتينية لأسباب أخرى. هذا التأخير في التشخيص يسمح للمرض بالتفاقم تدريجيًا، مما يزيد من خطر تطوره إلى مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد أو سرطان الكبد. تتراكم الدهون في الكبد وتسبب التهابات مزمنة، مما يؤدي في النهاية إلى تلف دائم في الكبد. تشير الدراسة أيضًا إلى وجود تفاوتات سكانية في انتشار المرض.

فقد تبين أن الرجال أكثر عرضة للإصابة، خاصة في الفئة العمرية بين 35 و39 عامًا، بينما تصل معدلات الإصابة لدى النساء إلى ذروتها بين 55 و59 عامًا. على الصعيد الجغرافي، سجلت منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط أعلى معدلات إصابة، في حين كانت النسب أقل في آسيا والمحيط الهادئ ذات الدخل المرتفع. هذه الاختلافات الجغرافية تشير إلى دور العوامل المتعلقة بنمط الغذاء وجودة الرعاية الصحية في انتشار المرض.

على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد المصابين، لم يرتفع معدل المضاعفات الخطيرة بنفس الوتيرة، وهو ما يفسره الباحثون بتأخر ظهور هذه المضاعفات، محذرين من أن هناك موجة من الحالات المتقدمة قد تظهر في المستقبل. الوقاية من مرض الكبد الدهني والسيطرة عليه تتطلب جهودًا متعددة الأوجه. يشدد الخبراء على أهمية تعديل نمط الحياة، بما في ذلك فقدان الوزن الزائد وزيادة النشاط البدني المنتظم. هذه التغييرات في نمط الحياة يمكن أن تساعد في تحسين حساسية الأنسولين وتقليل تراكم الدهون في الكبد.

بالإضافة إلى ذلك، يدعو الباحثون صناع القرار إلى اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمواجهة هذه الأزمة الصحية المتنامية. إن النتائج التي توصلت إليها الدراسة توفر قاعدة بيانات قوية لصياغة سياسات صحية أكثر فاعلية، مثل برامج التوعية والتثقيف الصحي، وتوفير الوصول إلى الرعاية الصحية الجيدة، وتشجيع الأنماط الغذائية الصحية. من الضروري أيضًا إجراء المزيد من البحوث لفهم آليات المرض بشكل أفضل وتطوير علاجات جديدة وفعالة. إن تجاهل هذا التهديد المتزايد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة العامة والاقتصاد العالمي.

يجب أن يكون هناك تعاون دولي لتبادل الخبرات والمعلومات وتنسيق الجهود لمكافحة هذا المرض الذي يهدد صحة الملايين حول العالم. إن الاستثمار في الوقاية والعلاج هو استثمار في مستقبل صحي ومستدام للجميع





