تحذير聲 من انتفاضة اليمين المتطرف في الانتخابات الألمانية الإقليمية

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من انتفاضة محتملة لليمين المتطرف في الانتخابات الإقليمية المقبلة، معتبراً أن فوزحزب البديل قد يشكل انفجاراً كبيراً في المشهد السياسي. وتأتي هذه التصريحات في وقت تظهر استطلاعات الرأي تقدم حزب البديل بنسبة 29%، بينما تراجعت شعبية ميرتس إلى 77% من غير الراضين. وتناقش المقالة التحديات الاقتصادية والهجرة التي تغذي صعود اليمين المتطرف، واختبار الانتخابات الإقليمية لقدرة الأحزاب المعتدلة على استعادة الثقة.

حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من احتمال تحقيق اليمين المتطرف مكاسب كبيرة في الانتخابات الإقليمية المقررة في سبتمبر المقبل، معتبرا أن ذلك قد يشكل "انفجاراً كبيرا" في المشهد السياسي الألماني.

خلال مؤتمر لحزبه، أكد ميرتس أن ما هو على المحك يتجاوز مستقبل الحكومة، مشيراً إلى أن الانتخابات المقبلة ستحدد الاتجاه الذي ستسلكه ألمانيا وقدرة الأحزاب المعتدلة على معالجة التحديات الاقتصادية والسياسية. وتأتي تصريحاته في وقت يواجه فيه تراجعاً غير مسبوق في شعبيته بعد عام من توليه المنصب، وسط خلافات داخل الائتلاف الحاكم بشأن الإصلاحات الاقتصادية.

وأظهر استطلاع حديث للرأي تقدم حزب "البديل من أجل ألمانيا" بنسبة 29% من نوايا التصويت، مقابل 21% لتحالف الاتحاد المسيحي الديمقراطي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، في أسوأ نتيجة يسجلها التحالف المحافظ منذ عام 2021. كما كشف الاستطلاع أن 77% من الألمان غير راضين عن أداء ميرتس، في ظل تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد والهجرة ومستقبل الحكومة.

يشكل هذا الاستطلاع مؤشراً خطيراً على التحولات العميقة التي تشهدها الساحة السياسية الألمانية، حيث losing الثقة التقليدية في الأحزاب المعتدلة لصالح القوى الشعبوية.economique واجتماعية، مما قد يؤدي إلى إعادة تشكيل الخريطة السياسية بشكل جذري. يبرز خطر اليمين المتطرف كخطر وجودي على الديمقراطية الألمانية، خاصة مع استغلاله للأزمات الاقتصادية والقلق الهجرة لتعزيز شعبيته. وإزاء ذلك، يدعو ميرتس إلى وحدة صف الأحزاب الديمقراطية لمواجهة هذا التحدي، معترفاً بأن فشل الحكومة في تحقيق إصلاحات ملموسة قد يدفع المزيد من الناخبين نحو المتطرفين.

الانتخابات الإقليمية القادمة تُعتبر اختباراً حاسماً لقدرة الائتلاف الحاكم على استعادة ثقة الجمهور، وتحديد ما إذا كانت ألمانيا ستسلك مساراً أكثر انقساماً واستقطاباً، أم ستتمكن من الحفاظ على استقرارها وتوجهها الأوروبي. التحديات الاقتصادية، مثل الركود وارتفاع الأسعار، ت化物 دوراً محورياً في تشكيل الرأي العام، حيث يبحث الناخبون عن حلول لمشاكلهم اليومية. في المقابل، يستغل حزب البديل هذه القضايا لتعزيز خطابه المعادي للأجانب والمعارض للاتحاد الأوروبي، مما يزيد من حدة الاستقطاب.

وبالتالي، فإن نتائج سبتمبر قد تحدد ليس فقط مستقبل حكومة ميرتس، بل أيضاً مستقبل السياسة الألمانية لعقود قادمة





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انتخابات ألمانيا اليمين المتطرف حزب البديل فريدريش ميرتس استطلاعات الرأي

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