تحديات التجارة العالمية وأزمات الطاقة والتحولات الاقتصادية الدولية

تقرير مفصل يتناول توترات الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وتحركات مؤسسة البترول الكويتية لتصدير الوقود، مع رصد للمؤشرات الاقتصادية في ألمانيا واليابان والسعودية.

تشهد الساحة الدولية حالة من التوتر المتزايد في العلاقات التجارية وال اقتصاد ية، حيث برزت مؤخراً تصريحات حاسمة للمشرع الأوروبي البارز بيرند لانغ، رئيس لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي، والتي سلطت الضوء على الفجوة في الثقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأشار لانغ إلى أن الاتحاد الأوروبي عازم على الوفاء بكامل التزاماته بموجب اتفاقية التجارة المبرمة مع واشنطن، مؤكداً أن البرلمان الأوروبي سيتجه للتصويت على هذه الاتفاقية في الأسبوع المقبل، مع توقعات بحصولها على أغلبية واضحة. ومع ذلك، أعرب لانغ عن شكوك عميقة تجاه مدى التزام الإدارة الأمريكية بنود هذا الاتفاق، خاصة وأنه أُبرم في ظروف خاصة بمنتجع تيرنبيري للغولف في اسكتلندا.

وأوضح النائب الألماني أن الموافقة الأوروبية كانت مشروطة بضمانات صارمة تتيح للاتحاد الرد في حال حدوث أي خرق من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب، بل إن الاتفاقية تتضمن بنداً يقضي بإنهائها بحلول نهاية عام 2029 ما لم يتم إصدار تشريع جديد لتجديدها. وانتقد لانغ أسلوب اتخاذ القرار في البيت الأبيض، معتبراً أن مركزية القرارات في يد الرئيس وحده تجعل التنبؤ بالالتزامات المستقبلية أمراً مستحيلاً، وهو ما يظهر جلياً في السياسات الجمركية الأمريكية، مثل تلك المفروضة على البرازيل، والتي وصفها بأنها ذات دوافع سياسية بحتة، مما أدى إلى تآكل المزايا النسبية التي كان يتمتع بها الاتحاد الأوروبي في أسواق التصدير بعد تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة بشكل شبه كامل.

وفي سياق متصل بقطاع الطاقة العالمي، اتخذت مؤسسة البترول الكويتية خطوات استراتيجية لافتة من خلال عرض منتجات وقود جاهزة للشحن الفوري، وهي المرة الأولى التي يتم فيها ذلك منذ اندلاع الحرب مع إيران. وكشفت مصادر مطلعة أن المؤسسة عرضت شحنات من وقود الغاز والنافتا عبر مباحثات خاصة للتحميل في شهر يونيو الحالي، بالإضافة إلى طرح 4 ملايين برميل من النفط الخام في مناقصة تستهدف المشترين في القارة الآسيوية، خاصة وأن هذه الكميات موجودة خارج منطقة الخليج العربي.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار حالة القوة القاهرة التي أعلنتها شركة البترول الكويتية في مارس الماضي، مما دفع الشركة لابتكار حلول لوجستية تتيح للمشترين تسلم الشحنات عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في مناطق آمنة خارج مضيق هرمز، مثل السواحل الغربية للهند أو سلطنة عمان. وتظهر بيانات تتبع السفن تحسناً في صادرات النافتا خلال شهر مايو الماضي لتتجاوز 40 ألف طن، مما يشير إلى محاولة الكويت استعادة توازن صادراتها رغم التوترات الجيوسياسية التي أدت إلى تراجع صادرات الديزل إلى أدنى مستوياتها في خمس سنوات خلال شهري مارس وأبريل.

وعلى صعيد المشهد الاقتصادي العالمي الأوسع، تتقاطع هذه الأزمات مع تحديات هيكلية في قوى اقتصادية كبرى؛ ففي ألمانيا، حذر معهد البحوث الاقتصادية من احتمالية انزلاق الاقتصاد الألماني نحو ركود تقني بحلول عام 2026 نتيجة صدمات أسعار الطاقة الناجمة عن النزاعات المسلحة، مما يضع القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا أمام اختبار صعب. وفي المقابل، تسعى اليابان إلى تحديث منظومتها المالية حيث أعلنت أكبر ثلاثة بنوك يابانية عن خطة مشتركة لإصدار عملات مستقرة بحلول مارس 2027، في خطوة لتعزيز التحول الرقمي المالي.

أما في المملكة العربية السعودية، فقد خطت وزارة الصناعة والثروة المعدنية خطوة واسعة نحو تعزيز التعدين بتأهيل 24 شركة وتحالفاً محلياً وعالمياً للمنافسة على رخص الكشف في ثلاثة أحزمة متمعدنة كبرى، مما يعكس رغبة الرياض في تنويع مصادر دخلها بعيداً عن النفط. وفي الوقت ذاته، تعكس التقلبات الحادة في الأسهم الكورية الجنوبية، التي تراجعت بنسبة تجاوزت 2 في المائة، حالة عدم الاستقرار التي تسيطر على الأسواق المالية العالمية نتيجة تداخل الصراعات التجارية والسياسية مع أزمات الطاقة العالمية، مما يفرض على الدول تبني استراتيجيات دفاعية وعقلانية لحماية مصالحها الوطنية في ظل نظام عالمي يتسم بالتغيير المستمر وعدم اليقين





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