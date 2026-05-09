تحديات وأزمات في الملاعب الأوروبية: بين ضغوط جماهير ليفربول وطموحات أليغري مع ميلان

تغطية رياضية موسعة تتناول كواليس تصريحات ماسيمليانو أليغري حول وضع نادي ميلان المتذبذب، وتوضيحات أرني سلوت بشأن تبديلات ليفربول المثيرة للجدل، إلى جانب جولة في أبرز الأخبار الرياضية العالمية.

تشهد الساحة الرياضية الأوروبية حالة من الترقب والتوتر مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، حيث تتصاعد الضغوط على المدربين واللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة. في الدوري الإيطالي ، يجد ماسيمليانو أليغري، المدير الفني لنادي ميلان ، نفسه في موقف دقيق يتطلب الكثير من الحكمة والهدوء للتعامل مع تراجع النتائج.

فقد أعرب أليغري عن رغبته الصادقة في الاستمرار مع الفريق لأطول فترة ممكنة، موجها شكره الجزيل لجماهير النادي التي لم تتوقف عن تقديم الدعم والمساندة طوال الموسم الحالي. وبالنظر إلى الأرقام، يظهر بوضوح أن ميلان يمر بفترة من عدم الاستقرار، إذ لم يتمكن الفريق من تحقيق سوى انتصار واحد في آخر خمس مباريات خاضها في البطولة، وهو الأمر الذي أدى إلى تآكل الفارق بينه وبين نادي روما، صاحب المركز الخامس، ليصبح ثلاث نقاط فقط، وذلك في ظل تبقي ثلاث جولات حاسمة من عمر المسابقة.

وفي مؤتمر صحافي اتسم بالصراحة، أكد أليغري أن دعم الجماهير منذ انطلاقة الموسم في السابع عشر من أغسطس كان عاملا جوهريا، مشيرا إلى أن الملعب كان دائما ممتلئا عن آخره، وهو ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية كبيرة خاصة في اللحظات المصيرية. وأوضح أليغري أن المواجهة المقبلة أمام أتالانتا ستكون اختبارا صعبا للغاية، حيث يسعى الفريق للعودة إلى سكة الانتصارات في ملعبه بعد فترة من الغياب، مشددا على ضرورة التركيز على الأداء الفني في الملعب بدلا من الاستسلام لضجيج الحديثات الخارجية، لأن مواجهة فريق ممتاز مثل أتالانتا تتطلب أداء استثنائيا بكل المقاييس.

وتزداد معاناة ميلان في هذه المرحلة بسبب الغيابات المؤثرة، حيث يفتقد الفريق لخدمات النجم الكرواتي لوكا مودريتش بسبب الإصابة، والمدافع الإنجليزي فيكايو توموري بسبب الإيقاف، وهو ما يضع حملا إضافيا على كاهل أليغري في ترتيب أوراقه التكتيكية لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن مصير الفريق لا يزال بين يديه وأن تسعين دقيقة في كرة القدم كفيلة بتغيير كل الحسابات. على الجانب الآخر في الدوري الإنجليزي الممتاز، يعيش المدرب أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، حالة من الجدل عقب مواجهة تشيلسي التي انتهت بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف.

وقد تعرض سلوت لانتقادات لاذعة من جماهير ملعب أنفيلد بعد قراره باستبدال الموهبة الشابة ريو نغوموها في الدقيقة السابعة والستين، وهو القرار الذي قوبل بصيحات استهجان واسعة من المدرجات. وفي محاولة منه لتهدئة الأجواء وتوضيح الرؤية، قلل سلوت من شأن رد الفعل الغاضب، موضحا أن اللاعب البالغ من العمر سبعة عشر عاما كان يعاني من مشكلة عضلية استدعت خروجه الفوري لتجنب تفاقم الإصابة.

وأشار سلوت إلى أن نغوموها كان من أبرز لاعبي الفريق في مباراة وصفت بالمخيبة، وأن تفهم الجماهير لقرارات المدرب قد يتأخر لأنهم لا يملكون كافة التفاصيل الطبية والفنية التي تبنى عليها القرارات. وأضاف المدرب أن مسؤوليته الأولى هي حماية اللاعبين واتخاذ القرار الصحيح فنيا وبدنيا.

ومن الناحية التكتيكية، انتقد سلوت ضعف الفريق في التعامل مع الكرات الثابتة، حيث استقبل ليفربول هدفا سهلا في المباراة، ليرتفع عدد الأهداف المستقبلة من هذه الكرات إلى ثماني عشرة كرة هذا الموسم، وهو رقم مقلق يضعه في المركز الثاني أسوأ دفاع في هذا الجانب بعد نادي بورنموث. كما أعرب عن إحباطه من إهدار العديد من الفرص التي اصطدمت بالقائم والعارضة في الشوط الثاني، مؤكدا أن عدم تحقيق الفوز هو السبب الرئيسي خلف حالة الغضب الجماهيري التي شهدها أنفيلد عند صافرة النهاية.

وبعيداً عن صراعات الدوريات الأوروبية الكبرى، تتنوع الأخبار الرياضية لتشمل تحذيرات أمنية وقضايا إدارية ونتائج فردية. فقد أطلقت الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات تحذيرا شديد اللهجة لمشجعي كرة القدم الذين يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة لحضور فعاليات كأس العالم، داعية إياهم إلى توخي الحذر الشديد من مخاطر المخدرات التي قد تنتشر في التجمعات الكبرى.

وفي عالم التنس، استمرت سلسلة من النتائج المخيبة للإيطالية جاسمين باوليني، التي تنازلت عن لقب دورة روما الألف نقطة بعد خسارتها في الدور الثالث أمام البلجيكية إيليز ميرتنز، مما يعكس فترة من التراجع في مستوى أدائها هذا الموسم. وفي الدوري الإسباني، واصل نادي إلتشي كفاحه للهروب من منطقة الهبوط محققا تعادلا ثمينا بنتيجة واحد واحد أمام ضيفه ديبورتيفو ألافيس في المرحلة الخامسة والثلاثين، وهو ما يمنحه بصيصا من الأمل في البقاء في الدرجة الأولى.

أما على صعيد المنتخبات، فيسود التوتر بين الاتحاد الألماني لكرة القدم والمنتخب الوطني، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق نهائي بشأن مكافآت اللاعبين المشاركين في بطولة كأس العالم 2026 التي ستستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مما قد يؤثر على الانسجام العام داخل المعسكر الألماني قبل انطلاق الاستحقاق العالمي الكبير





