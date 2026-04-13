تحديات اللاجئين في مصر: ظروف احتجاز قاسية وسياسات هجرة جديدة

يسلط هذا التقرير الضوء على التحديات المتزايدة التي يواجهها اللاجئون في مصر، بما في ذلك تقارير عن ظروف احتجاز قاسية، ووفيات، وتأخيرات في الإقامات، بالإضافة إلى التغيرات في سياسات الهجرة. يتناول التقرير العلاقة بين هذه التطورات واتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الإنسانية.

تشير الشهادات التي جمعتها وكالات الأنباء والمنظمات الحقوقية إلى أن المحتجزين، الذين ينحدرون من جنسيات مختلفة، بما في ذلك السودانيون والسوريون وجنوب السودانيين والإريتريون والأفارقة، يتعرضون لمعاملة غير إنسانية. تتحدث التقارير عن حالات وفاة داخل مراكز الاحتجاز، بما في ذلك وفاة الشاب السوداني النذير الصادق (18 عامًا) بعد 25 يومًا من التوقيف دون توجيه تهمة أو تلقي علاج طبي، على الرغم من حمله لبطاقة لجوء صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

يؤكد شهود عيان، مثل نبيل محمد الذي احتُجز مع النذير، أن السلطات سارعت بترحيل المحتجزين في يوم الوفاة لمنع أي رواية خارجية حول ملابسات الوفاة. هذه الأحداث تتزامن مع تغيرات كبيرة في سياسات الهجرة، مما يثير تساؤلات حول العلاقة بين هذه التطورات والتعاون الدولي في مجال الهجرة.

تربط العديد من التقارير بين هذه التطورات واتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي الموقَّع في آذار/مارس 2024، والذي يشمل دعمًا ماليًا كبيرًا يبلغ 7.4 مليارات يورو، منها 230 مليون يورو مخصصة لإدارة الهجرة. يرى خبراء أن هذا الإطار يعطي أولوية لضبط الهجرة غير النظامية كأولوية مشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حتى في ظل إدراك أن هذه السياسات تأتي في سياق أمني واقتصادي صعب.

في هذا السياق، نقلت الحكومة المصرية مسؤولية تسجيل اللاجئين من المفوضية الأممية إلى السلطات الوطنية، مما أثار قلق منظمات حقوق الإنسان التي رأت أن القانون الجديد تم تمريره بصورة متسارعة ودون نقاش كافٍ، مما أدى إلى فجوة بين السياسات والإجراءات.

على الرغم من تأكيدات المسؤولين المصريين على التزامهم باستضافة اللاجئين، كما صرح السفير إيهاب عوض، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، في شباط/فبراير 2026، بأن مصر تستضيف مئات الآلاف من الأشقاء السودانيين كضيوف، إلا أن الواقع يشير إلى تحديات كبيرة تواجه اللاجئين، بما في ذلك تأخيرات طويلة في الحصول على الإقامات التي قد تمتد حتى عامي 2028 و2029، مما يدخل آلاف اللاجئين في حالة من انعدام الأمن القسري.

على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين الخدمات المقدمة للاجئين، مثل تحسين التعليم لأكثر من 102,800 طالب وتلميذ، وتوسيع خدمات الرعاية الصحية والحماية، من خلال التنسيق بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة بدعم من الاتحاد الأوروبي، تظل التحديات كبيرة.

هذا التنسيق يشمل مشاريع في مدن مثل أسوان والأقصر، بشراكة بين الحكومة المصرية والمفوضية واليونيسف والمنظمة الدولية للهجرة، وقد حظيت هذه المشاريع بشهادات شكر علنية من اللاجئين السودانيين لمسؤولي الدولة والمجتمع المحلي.

ومع ذلك، يجمع خبراء حقوقيون وأمميون على أن تحقيق التوازن بين الاعتبارات الأمنية والالتزامات الإنسانية والشراكات الدولية يمثل تحديًا كبيرًا. يؤكدون على أهمية تحسين الشفافية وتسريع إجراءات الإقامة وضمان عدم الاحتجاز التعسفي كخطوات أساسية لتعزيز الاستقرار وحماية صورة مصر الدولية، مع الحفاظ على حقها في تنظيم الهجرة.

هذه الإجراءات ضرورية لضمان معاملة عادلة للاجئين وحماية حقوقهم الأساسية في ظل التغيرات السياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.





